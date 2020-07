川普：美國的「中國病毒」死亡率為全球最低　再強調「奎寧」療效

▲川普表示美國的確診死亡率最低。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國總統川普6日在推特發文指出,「中國病毒」在美國的死亡率是全世界最低的,且死亡數也正持續下降,美國的經濟正在復甦,並強調羥氯奎寧的治療效果。白宮發言人麥肯內尼也同意川普說法,並表示美國死亡率遠低於歐洲各國,「是因為我們付出巨大的努力。」

川普(Donald Trump)6日在推特發文指出,「中國病毒(China Virus)在美國的死亡率是全世界最低的,而且美國的死亡人數也在下降,比大流行的高峰期減少了十倍,美國的經濟正在復甦!」同時強調,羥氯奎寧(hydroxychloroquine)治療有效降低了死亡率,未使用羥氯奎寧的患者死亡率幾乎是使用者的2倍。

