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衛生局女雇員手機解密！畸戀已婚執行長2年沒人知　「一張合照都沒有」

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▲▼執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡。（圖／翻攝臉書）

▲衛生局女雇員墜樓身亡，引起討論。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

新北市衛生局女約聘雇員指控已婚執行長對她暴力性侵、脅迫交往。複雜的男女關係遭衛生局主管約談，女雇員心痛臉書陳述後，從衛生局9樓頂墜落輕生，警方後續調查，約談4名衛生局同事。據了解，警方傳喚多名員工，問起這段不倫戀，卻沒有一個人知道，警方研判，不排除林女刻意隱瞞這段感情。

3日晚間新北市衛生局29歲林姓女約聘雇員工，在失蹤一整天後突然墜樓身亡。6日下午2時許，警方約談新北市衛生局4名同事協助說明，要釐清林女生前在局裡的交友狀況，以及是否得知她曾遭性侵，其中一名同事表示，3日當天林女在會議室約談時，淚訴在前一份工作時，遭廖姓執行長性侵後。

▲新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

根據《自由時報》報導，警方傳喚多名員工，問道林女跟執行長的戀情，意外的是沒有一個人知道，警方研判，不排除林女刻意隱瞞這段感情。林女的直屬長官只略有聽聞她和已婚執行長疑似曖昧，但不曉得遭受性侵等細節，因為有媒體求證爆料，人事室本月3日才找林女談話，訪談中她哭訴遭性侵的往事，大家都嚇一跳。

另外，警方從林女的LINE對話記錄發現，她跟執行長對話相當親密，不過在最後提到「徵信社」後就沒了，研判這段畸戀此時結束。

▲林女與廖姓執行長的LINE對話 。（圖／記者陳以昇翻攝）

至於林女手機的照片，皆未看到她與執行長的親密照、出遊照，甚一般合照也沒有，不排除林女與廖男情斷後將照片刪除。

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