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衛生局女雇員「2年不倫戀」分手導火線曝光　錄音檔爆執行長動粗

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▲▼林女與廖男曾親密合照 。（圖／翻攝自臉書）

▲林女與廖男曾親密合照 。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導

新北市衛生局女約聘雇員，指控已婚執行長對她暴力性侵、脅迫交往後輕生。女子手機被解密，從2人LINE對話時而親暱互稱老公老婆、時而吵架怒罵執行長「渣男」，可以得知2人確實交往，最後一次聯繫是去年11月，提到「徵信社」的事情，研判2人戀情就是在這時候結束。

由於林女墜樓前並未留下遺書，為了進一步了解林女是否真如臉書陳述遭暴力性侵，警方解開她手機查看LINE的對話內容，在2人交往前的對話完全沒有紀錄，最後林女回覆廖男停留在2019年11月，之後僅剩廖男懇求重修舊好，想要繼續這段畸戀。

▲▼林女與廖姓執行長的LINE對話 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女與廖姓執行長的LINE對話。（圖／記者陳以昇翻攝）

從對話內容看來，2人曾很親密地互稱老公、老婆，廖男也很貼心地對她噓寒問暖呵護，但他強烈的控制慾，時常要林女交代外出行程，就連與男性友人聚餐，都要她拍攝照片證明，讓林女相當不滿，漸漸地由爭吵代替親密對話，甚至講到廖男婚姻關係，還不願斷絕交往，直接怒罵他「渣男！」

根據《自由時報》報導，林女與廖男最早的LINE對話紀錄在2018年初，2019年10月，廖妻發現林女與丈夫關係匪淺，林女手機對話紀錄中，2019年11月有提到「徵信社」的事，這也是最後的對話，警方研判這段畸戀此時結束。

▲林女墜樓身亡，讓朋友都感到相當不捨。（圖／翻攝臉書）

另外，該名被控長照機構執行長目前已經遭到該機構解職，而一條他的道歉錄音檔也隨之曝光，音檔中，執行長不斷痛哭並和林女道歉，「希望妳不要推開我，不要把我推開」。根據了解，這段錄音來自林女的友人，廖男疑似對林女動粗後，他哭著錄下約2分半鐘的音檔向林女道歉求和。

執行長爆哭全文：

我不知道該去哪裡找到妳，開著開著，就不自主眼淚就會掉下來，我真的好累，我不知道我可以怎麼做，妳才會相信我，我不知道自己在做什麼，我只是一股腦兒就很想妳，我也想要告訴妳，不要這樣對我，我很認真也很努力，想要去達成我給妳的承諾，希望妳不要推開我，不要把我推開，就是這樣而已，對不起。今天真的很對不起，我像發瘋了一樣，但我沒有要對妳動粗，我只是想好好跟妳說說話，我很丟臉我剛真的很丟臉，讓妳也很丟臉，對不起，我不會再去找妳了，妳不用害怕，好痛苦，好痛苦，我這輩子沒有這樣痛過，謝謝妳，讓我知道什麼是愛，也讓我知道什麼是痛，我好痛，我真的好痛，我沒有要做什麼，我沒有要傷害妳。

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