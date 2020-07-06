衛生局女雇員墜樓亡...警約談4名相關人　同事：她淚訴曾遭老闆性侵

▲衛生局女員工墜樓亡，摯友親曝「生前相處狀況」。（圖／翻攝臉書、記者游宗樺攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市衛生局女約聘雇員指控已婚執行長對她暴力性侵、脅迫交往。複雜的男女關係遭衛生局主管約談，女雇員心痛臉書陳述後，從衛生局9樓頂墜落輕生，警方後續調查，約談4名衛生局同事，其中一人表示「當天約談時，（死者）有陳述在前公司遭執行長性侵的過程」，警方將陸續約談其他相關人釐清真相。

▼新北衛生局女員工輕生並控訴遭任職過的長照機構執行長性侵，2人曾互動密切。（圖／翻攝自當事人臉書）

3日下午3時許，新北市衛生局接獲檢舉信函，獲知29歲林姓女約聘雇員工，與一名在新莊區居家長照機構擔任執行長的廖姓男子交往，但同時也與局裡一名林姓督導員交往甚密，人事主任與科長立刻約談林女。

下午5時許，林女辦公室同事看到林女臉書貼文，約談後人也不在座位上，手機關機，詢問門口保全也未見到她離開，眾人擔心發生不測，開始找人卻遍尋不著，截至晚間9時許，隨即報警請求協尋，10多名警力到場後，逐層從一樓往上搜查，就在搜索9樓時，保全聽到停車場傳來巨大聲響，林女墜落地面不幸身亡。

▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝）

6日下午2時許，警方約談新北市衛生局4名同事協助說明，要釐清林女生前在局裡的交友狀況，以及是否得知她曾遭性侵，其中一名同事表示，3日當天林女在會議室約談時，淚訴在前一份工作時，遭廖姓執行長性侵後。有關2人情感糾葛，警方為還原事實真相，將陸續約談相關人等說明。

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▼警方約談衛生局4名同事到板橋新海派出所協助說明 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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