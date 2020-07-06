衛生局女員工控性侵！男方曾喊「愛你」　呂秋遠怒：那只是他還可回收的藉口　

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落，生前曾控訴遭性侵。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳韻如／綜合報導

新北市衛生局林姓女員工3日發文控訴遭性侵，6小時後墜樓身亡。事後一名疑似正宮的女子出面反擊，直指林女破壞其家庭，而男方並未性侵林女。對此，呂秋遠提出他的看法，熟人性侵是常見的犯罪模式，加害人常以「愛情」為理由，讓被害人感到困惑，甚至不敢提告，而情緒就巧妙的轉變成第三者與正宮的戰爭，但「該懲罰的，不是你、不是他的配偶，而是他。愛！愛你去死啦！」

呂秋遠5日深夜針對此案發文表示，他並非要評論個案，而是想談論，「我們面對某些事情，可以提醒朋友或自己的態度。」這篇文章中，呂秋遠提到，熟人性侵是常見的犯罪模式，「包括親人、好朋友、同事等等，他們使用的手法，往往就是在被害人還沒有搞清楚發生什麼事情的狀況下，與被害人發生性關係。」

呂秋遠說，當被害人不知所措時，加害人常會以「愛情」為理由來美化自己的行為，「這是性侵害嗎？廣義來說，這是。但對於司法來說，很難介入。」若被害人在第一時間內沒有報警，而是被加害人創造的氛圍困惑，再加上華人式的性侵，常充滿著，「你一定穿太少、你一定對他也有意思、你怎麼沒有誓死抵抗」等流言蜚語，往往造成被害人猶豫，甚至說服自己「這應該是愛，不是性侵害」。

呂秋遠指出，當加害者一再的獻殷勤，但卻不願意正式交往，「這時候的情緒就會從被害人巧妙的被轉換成第三者，前面的性侵害已經被一筆勾銷，現在竟然變成是配偶與第三者之間的戰爭。」而這時加害者再不斷的安撫，2人也持續發生關係，「配偶或伴侶也會否認自己的另一半是性侵害者，所有人會把箭頭對準被害人」。

呂秋遠表示，被害者往往想離開，卻又覺得不甘心，「因為必須否認自己被性侵害，可是確實又是在莫名其妙的狀況下發生性關係」這時的被害人可能在人前笑容可掬，但在人後，「會幾乎崩潰」。

呂秋遠在文末對同樣深受熟人性侵所苦的當事人喊話，「這不是你的錯！你沒有同意發生性關係，這就是性侵害，無論以什麼藉口都一樣。」呂秋遠說，對加害者而言，「愛情只是他可以資源回收的好工具與好藉口」，但該懲罰的不是被害人、不是加害者的配偶，而是加害者，「愛！愛你去死啦！這位姊妹，壞掉的是那個利用你的人，你一直都是善良且美麗的那個女人，請你要對自己有自信，好嗎？」

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