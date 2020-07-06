高二女校內墜亡！「生前最後1.5hrs」全拍下　2大疑點曝…老師：她早戀

▲高二女自殺。（示意圖／取自Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省旬陽縣趙灣中學一名高二女學生小雪（化名）6月29日晚突然在學校跳樓，事情發生後，學校立即聯繫警方與救護車將小雪送上急救車。無奈最終還是搶救無效，她於6月30日凌晨身亡。小雪的舅舅控訴，孩子跳樓前，被老師叫住在樓梯間等待，可是一等就是1個半小時，隨後突然情緒崩潰跳樓。

據《華商報》報導，「學校通知小雪在學校跳樓了，聽到這個消息我立即從外地趕回來，以為孩子只是受傷，沒想到回來之後才知道，小雪已經……。」目前，小雪的舅舅立即趕回來。一手帶大小雪的外婆得知消息後，更是「幾乎暈厥」。

6月29日晚剛下晚自習不久，小雪在教學樓樓梯間停了好一會兒，有點不安。「小雪留一下，我等會兒和你談了一下你之前跟別的老師發生矛盾的事，先在辦公室裡等我一會兒。」班導師一經過樓梯間就叫住了她，以為是一會兒，沒想到就是1個多小時。

小雪舅舅表示，他看了學校監視器畫面，影片顯示當晚晚自習之後，小雪的確與班導師進行了簡單的交流，「但是之後小雪從晚上9點半一直在辦公室門外站到11點，到了影片最後10分鐘，小雪明顯情緒不對勁了，很焦躁，在走廊上走來走去，然後，然後，她就從5樓跳了……。」說到這裡，他理智地回憶，他想知道，「站在班導師辦公室門外的這1個半小時發生了什麼？為何與學生談話要選在夜晚？」

「明明端午節剛剛跟外甥女視訊，還給她發過紅包互動，她性格活潑、情緒穩定的，想不通，小雪跳樓的原因到底是什麼？」小雪舅舅說，「我打電話給小雪的班導師，班導師哭哭啼啼地告訴我，當天晚上下晚自習，她在樓梯間遇見小雪，找小雪談了一下之前她跟別的老師發生矛盾的事，並讓小雪在辦公室裡等她一會兒，沒想到她會跳樓。」

旬陽縣教體局安全股股長汪國慈7月3日透露，「小雪在學校出現早戀問題，班導師當時準備對其做心理疏導工作，9點半下晚自習，班導師讓小雪在辦公室內等待，她先去宿舍查寢，不想竟然發生了這樣悲痛的事情。」





▲事前因早戀被班導師約談話。（示意圖／取自pixabay）

旬陽縣公安局局長也表示，「當晚有接到報警，經過調查這女孩是跳樓身亡，意外事故，學校透露跳樓原因是因為女孩談戀愛，早戀被老師批評了幾句。」

經調查，班導師所說屬實。6月29日晚自習後，小雪班導師江老師（女）得知小雪可能出現早戀現象，隨即讓同學去找小雪來瞭解情況，等了一會兒，不見小雪來，她就準備前往檢查學生宿舍，恰好在途中遇到了小雪，便讓其到4樓辦公室等候，待檢查結束後與其談心。

江老師沒想到，這就是她和小雪的最後一面，就在查完宿舍返回時，聽聞小雪墜樓。當時多位教師立即趕到現場，並報警和打急救電話，將小雪送往醫院進行搶救。1小時後，醫生宣佈搶救無效死亡。目前，經當地公安機關調查，小雪是跳樓自殺，排除他殺。

「小雪，現年17歲，旬陽縣仁河口鎮人，6月30日凌晨宣佈死亡，」正是青春少女，這個階段的孩子格外需要家長的理解、寬容和陪伴。可是從舅舅口中得知，「小雪的母親去世早，父親離家出走多年，她是跟著外婆外公長大。」

沒有人知道小雪在跳樓前的1個半小時想什麼、發生了什麼。小雪出事後，舅舅從外地趕回縣城。外婆也火急火燎從鄉下趕到縣裡，至少1個半小時車程，這條路不算遠，但對這個老人來說，走得格外艱難，「出事後，幾度暈厥，現在走不了路。」

小雪舅舅說，出事後，旬陽縣和公安成立了調查組，把他跟母親都接到了旬陽縣金世紀酒店居住。但是他很無奈，「出事後，我想帶母親去醫院看看，結果被告知不能離開酒店。」

陝西旬陽縣委網信辦4日表示，「由於家屬居住地離縣城較遠，故在縣城酒店為其提供食宿及法律援助，對其進行情緒疏導，並溝通協助善後事宜。」目前，多方正在溝通中。

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