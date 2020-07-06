蘇花改第一張龜速罰單！　賓士男「太緊張」只開46公里...無照駕駛下場慘

▲蘇花改史上龜速車第一罰單，駕照被調吊仍上路的王姓駕駛，開46公里名留千史。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改史上龜速車第一罰單出爐！「我看到警因駕照被吊扣，太緊張了，放油門過頭，才被抓！」蘇花改史上龜速車第一罰單警「爐主」王姓駕駛這樣說。7月4日下午3時17分於台9線南下134.5K觀音隧道內，警以手持式雷射測速槍測得王姓駕駛車速46公里，低於最低速限50公里，依道路交通管理處罰條例第40條舉發，開出首張蘇花改龜速車罰單，處新臺幣1千200元以上2千400元以下罰鍰，警還槓上開花，王男無照駕駛，再罰處新6千元以上1萬2千元以下罰鍰。

6月20日起，蘇花改主線路段最高速限已由時速60公里提升至70公里，並規定最低速限50公里；蘇花改與舊蘇花公路銜接路段，為維護行車安全則維持速限介於50至60公里。

宜蘭縣警局交通隊自7月1日起針對蘇花改最低速限開始正式執法，7月4日下午3時17分於台9線南下134.5K觀音隧道內，經員警以手持式雷射測速槍測得一車行車速度時速46公里，低於最低速限50公里，依道路交通管理處罰條例第40條舉發，開出首張蘇花改龜速車罰單，處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰！

又經員警攔查發現，龜速車駕駛人駕駛執照業經記點滿6點吊銷仍駕車，再依道路交通管理處罰條例第21條舉發，處6千元以上1萬2千元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。另自6月20日起至7月5日止，警方也舉發汽車駕駛人行駛蘇花改時速高於80公里以上者計有482件。

宜蘭縣警局交通隊表示，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定，最高速限設有10公里寬容值，但最低速限則無寬容值，惟如遇車流量大或事故導致塞車情形，則考量實際車流情形不予舉發呼籲駕駛朋友務必遵守行車速限，避免當「路隊長」龜速行駛，本局員警將不定時編排勤務取締龜速車，共同維持整體車流順暢。

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