奧萬大「森林音樂課」　3天活動期間入園門票一律10元

▲▼南投奧萬大國家森林遊樂區，6日至10日舉辦「森林音樂課」，3天活動入園門票一律10元，聆聽晚間音樂會，需在下午5點前入抵園區。（圖／南投林管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投林區管理處為發展奧萬大國家森林遊樂區與鄰近地區之友好關係及增進人文氣息，6日至10日與原住民委員會(親愛提琴手計畫)、仁愛鄉公所及親愛愛樂共同辦理「森林音樂課」，3天活動期間入園門票一律10元，欲聆聽晚間音樂會者，需在下午5點前入抵園區。

「親愛愛樂」是由王子建、陳珮文老師，在因緣際會下，展開超越體制內的提琴教育，並且自掏腰包籌措經費成立，讓原鄉的孩子學琴，甚至照顧孩子們的生活起居，試圖以琴聲扭轉偏鄉部落的宿命，藉此帶領著這群孩子一路往上。

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2017年7月「親愛愛樂」首度組團前往歐洲奧地利維也納，參加「維也納國際青少年音樂節」，並奪下絃樂組冠軍，讓全世界聽見了台灣，他們充滿生命力的琴聲將悠揚奧萬大。

到奧萬大國家森林遊樂區旅遊，有機會驚喜遇見小樂手練習演奏外，7月6日至7月9日晚間7點半至9點，奧萬大自然教育中心1樓廣場安排正式演奏會，有獎徵答可獲得親愛愛樂相關紀念品。

除了耳朵的音樂饗宴，親愛愛樂也將於6日至7月10日於奧萬大遊客中心一樓旁露天廣場，進行親愛愛樂相關藝品販賣，喜歡親愛愛樂的朋友們千萬別錯過此次的機會。

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