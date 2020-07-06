朱立倫有意爭黨主席？　李乾龍：明眼人一看就知道他有企圖心

▲朱立倫與藍營立委進行拳擊特訓。（資料照／朱立倫辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

前國民黨主席朱立倫動作頻頻，除了面對高雄市長補選戰局曾表達「願意承擔」，日前更大動作成立「朱立倫倡議」網站，打造藍軍大智庫，引發外界揣測有意爭取明年黨主席大位。對此，國民黨秘書長李乾龍6日被問到朱立倫是否在鬥江啟臣，表示「明眼人一看就知道，他也是有企圖心的」。

李乾龍6日接受廣播節目專訪，主持人詢問「朱立倫真的在鬥江啟臣嗎？」李乾龍先是笑回「這個問題很好」，並接著說「明眼人一看就知道，他也是有企圖心的人，政黨要有競爭，我覺得也不是壞事。」

主持人追問，如果是有備而來，不要用以亂的心情，那可以接受，但如果是不甘心，「朱立倫幾敗了？之前換柱（洪秀柱）、抓周（周錫瑋）、驅韓（韓國瑜），現在又阻江（江啟臣），對國民黨傷害很大吧？」李乾龍則是尷尬的說「這個問題我沒有辦法回答」。

針對外傳朱立倫有意爭取黨主席，江啟臣上午受訪時回應，「綠營就是見縫插針」，不會中計綠營的分化伎倆，他強調，國民黨的目標只有一個，就是把高雄市長補選選贏，其他都是多餘的。

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