政府推振興三倍券　朱立倫：救年輕人失業比較重要

▲前國民黨主席朱立倫4日返回八德區出席桃園市長鄭文燦母喪公祭，會場上向與匯貴賓致意。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨前主席朱立倫4日出席桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回公祭儀式，媒體詢問有關政府推出振興三倍券看法時指出，目前台灣約有50萬人失業，今年還有30多萬名畢業大專年輕人根本沒有就業機會，政府應拿出與振興三倍券同樣金額，幫助年輕人趕快找到工作，若民間企業願意提供年輕人工作機會，也籲請政府提供對半補助。

朱立倫出席市長鄭文燦母喪公祭儀式後受訪表示，他是桃園縣的前縣長，也與鄭文燦一樣都是八德子弟，兩家人彼此互相認識，他也認識鄭文燦的母親鄭邱碧回，這次專程前來向鄭媽媽致祭表示哀悼。

▲前國民黨主席朱立倫4日受訪時指出，政府發放振興三倍券很重要，但籲請政府要拿出同樣金額幫助年輕人盡快找到工作。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問政府推出振興三倍券有何看法？朱立倫認為，振興三倍券很重要，民眾也很歡迎，但對於經濟的影響面，表現在GDP（國內生產總值）上僅增加約0.1%到0.2%之間，目前台灣約有50萬人失業，無薪假也已超過3萬1千8百餘人，今年畢業30多萬名年輕人，根本沒有工作機會，現階段救失業是最重要的工作，呼籲政府應該拿出魄力，應該拿出與振興三倍券同樣金額，透過教育訓練、就業輔導、課程安排、工作實習等，幫助年輕人趕快找到工作，民間企業若願意提供工作機會，政府也應提供對半補助。

此外，媒體詢問有關英國政府宣布將台灣納入入境免隔離名單，朱立倫強調，這是好消息，但更關心民眾最常往來觀光或商務周邊國家如日本、韓國、東南亞等國家，希望台灣防疫優異表現，能讓台灣盡快得到更多國家的豁免。

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