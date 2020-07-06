滬指大漲4％突破一年高點　A股「成交量暴走」券商下單系統當機

▲滬指延續上周漲勢，突破一年高點。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸股市6日開高開走，上證綜指大漲超4％，至午間收盤報收3286點，突破一年高點，進入「技術性牛市」。同時，深成指也漲3.29％，報收12842點，兩市共有3595支個股上漲，118支個股漲停，成交量放大至超過9000億元，還有券商因交易量過大，下單系統出現短暫卡頓。

根據《澎湃新聞》報導，板塊方面，兩市無下跌板塊，券商、保險、半導體板塊漲幅居前，白酒、醫藥、食品等板塊漲幅居前。其中，券商板塊持續爆發，13只個股漲停，中泰證券、中信證券、中信建投、光大證券、浙商證券、申万宏源、第一創業、國金證券、東方證券、中國銀河、太平洋、山西證券、中銀證券漲停，參股券商概念股華資實業、越秀金控漲停。

招商證券策略表示，2020年下半年，經濟基本面將會持續改善，低估值的金融週期有望迎來企業盈利改善，以金融為代表的低估值板塊下半年將會有一波明顯估值修復。

招商證券策略指出，當前並非只有經濟周期復甦這一個主線，科技進入上行週期，線上消費居家消費趨勢仍在，地產竣工週期提速，疫情帶來的醫藥醫療需求增加仍將持續，從業績的角度開看，應該是傳統新興行業攜手業績改善，2020年下半年將會呈現輪漲、混合的風格特徵。

值得注意的是，根據《中國證券報》報導，由於成交量過大，有一家中型券商的下單系統因交易擁堵，短時間內時內出現卡頓。