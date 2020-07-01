165也能防職場詐騙　雲縣府增額工讀生人數並宣導求職詐騙風險

▲雲林縣政府加強宣導求職防騙及就業隱私的觀念，1日於雲林縣政府暑期工讀生報到日辦理求職防騙宣導，提升青年學子求職防騙及就業隱私的觀念至為重要。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受到新冠肺炎疫情影響，暑期工讀機會大量減少。雲林縣政府為了協助雲林縣經濟弱勢大專青年學生，除了每年均辦理的工讀計畫60個名額以外，今年特別加碼再推出經濟弱勢家庭大專青年暑期工讀方案，讓青年學生安心打工，並提醒青年學子，求職有疑慮必要時可撥打防詐騙專線「165」洽詢或檢舉。

雲林縣政府為加強宣導求職防騙及就業隱私的觀念，1日於雲林縣政府暑期工讀生報到日辦理求職防騙宣導，以戲劇演出相關詐騙案例，讓青少年易於了解及吸收，求學係培養職業技能的過程，以快樂安心就業為共同的目標，提升青年學子求職防騙及就業隱私的觀念至為重要。

縣府於青春專案執行期間，有關防制青少年被害及擴大預防宣導部分，勞工處運用製作CF於Youtube播放、並透過電台廣播、電視媒體及報紙廣告進行求職防騙三備七不的宣導，更向下扎根於青少年尚未進入職場時，把相關防騙觀念帶入校園，預防詐騙情事發生，並於5月4日起在東和國中等各級學校完成13場次的戲劇演出宣導，受惠學生人數達2178人。

勞工處長張世忠表示，考量求職陷阱日新月異充斥著就業市場，往往造成求職者上當受騙，又學生涉世未深缺乏社會經驗，更容易落入求職陷阱中。若青年學子找工作時，請仔細留意徵才內容是否合理，或雇主要求求職者提供與職缺內容無關的隱私資料時，應予拒絕，求職時多一分留意則少一分被詐騙的風險，必要時，可撥打防詐騙專線「165」洽詢或檢舉。

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