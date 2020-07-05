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新北衛生局女員工生前遭約談「崩潰大哭」！當晚留千字文墜樓　兩段關係曝

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▲▼林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）

▲林女從新北市衛生局9樓頂墜落到停車場。（圖／記者游宗樺攝、翻攝臉書）

記者陳以昇／新北報導

新北市衛生局林姓女約聘人員，3日在臉書貼文，控訴一名長照機構執行長對她「暴力、性侵，強逼交往」；另據了解，局裡長官得知林女不但與執行長發生畸戀，還與局裡另一名已婚男有曖昧關係，對她進行約談，林女崩潰大哭，6小時後，竟從衛生局9樓墜落身亡。

29歲林姓女子2019年到新北市衛生局擔任約聘人員，負責長照業務，平時與人互動關係正常，工作表現也無異常．豈知，3日晚間，林女在臉書貼文，指控一名在長照機構擔任執行長的男子，因酒後對她性侵、暴力脅迫，強逼交往。就在發文的6小時後，林女從衛生局9樓頂墜落輕生，經送醫後不治身亡。

據了解，林女2年前在一家長照機構服務，期間與已婚執行長發生畸戀，但這段感情卻讓她痛苦不已，在轉任新北市衛生局後，仍負責長照業務，與執行長更密切往來。執行長妻子日前察覺有異，委請徵信社跟監蒐證，終於發現2人婚外情，隨後向林提告妨害家庭，並揚言要她身敗名裂。

根據側面了解，林女到衛生局服務期間，也與局內一名已婚男同事有曖昧關係，局裡主管3日當天得知林女複雜的男女關係後，對她進行約談，林女情緒瞬間崩潰，嚎啕大哭。

就在約談後，同事發現林女不見了，卻遍尋不著，立刻報警協尋，晚間11時許，林女墜落在停車場，經送醫急救仍宣告不治，家屬獲報到場，激動地難過落淚，希望檢警能介入調查事情真相，讓林女能夠安息。

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