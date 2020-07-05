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告白趁這週！2生肖「曖昧→死會」只差這一句...錯過了要再等

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▲兩性,男人,男女,工具人,交往,暖男,追求,友誼。（圖／翻攝自pixabay）

▲想知道你本週運勢如何嗎？（圖／翻攝自pixabay）

文／昱修院

想知道你本週(07/06-07/12)運勢如何嗎？
本週三個需要特別注意的生肖：

屬牛的朋友，本週要注意事業運犯小人，要注意人際關係。
屬蛇的朋友，本週要注意協調事情，改變做法的一週。
屬猴的朋友，本週要注意靜下來，以免粗心大意付出慘痛的代價。

請繼續往下閱讀...

【鼠】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運旺旺旺，是忙碌的一週。

36歲屬鼠，本週要拿出本事並盡情發揮，讓新人知道你的實力。

財富運
本週有偏財運，可買刮刮樂。

事業運
本週有貴人桃花運旺，長輩是你的貴人，晚輩是你的桃花，口說好話。

桃花運
單身的朋友，本週適合告白，要把握機會。
已婚的朋友，本週注意女兒的身體狀況。

健康運
本週注意中暑問題，避免暈倒的問題，多喝溫水，多走路及運動。

【牛】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運弱，是非常慵懶的一週。

48歲屬牛注意時間的問題，不要因使用交通工具上班而遲到。

財富運
本週走正財運，專注本業，本週檢討資產的一週。

事業運
本週事業運弱，是整理客戶資料及規劃下年度的活動。

桃花運
單身的朋友，本週適合提親的一週。
已婚的朋友，本週注意自身的身體。

健康運
注意胃脹氣的問題，不要吃飽就睡，不要熬夜，且多喝水。

【虎】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週事業運旺的一週，是忙得團團轉的一週。

35歲屬虎，本週是可以換車的一週。

財富運
本週正財運，專注本業，但不宜開分店。

事業運
本週貴人運強，是開創新局的一週。

桃花運
未婚的朋友，本週要多多陪陪另一伴。
已婚的朋友，本週可以跟另一半討論暑假旅行。

健康運
本週要注意血糖的問題要控制，注意三餐要正常吃飯。別熬夜。

【兔】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運強、桃花運旺，好好把握，多出遠門緣份在外地。

34歲屬兔，本週適合跟另一半安排離島之旅。

財富運
本週有正財運，除專注本業，還要口說好話。

事業運
本週事業運旺，是帶領新人、發揮實力的時候。

桃花運
未婚的朋友，本週適合外出旅行。
已婚的朋友，本週多注意先生的情緒。

健康運
本週注意皮膚過敏的問題，多吃蔬果，多喝水。


【龍】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運旺，是拿出魄力來執行自行研發的案子。
本週適合多看跟自身工作有關的展覽，多聽新的資訊，才有更好的創意。

45歲屬龍，本週注意睡眠情況，以免睡眠不足出車禍。

財富運
本週有正財運，專注本業。

事業運
本週事業運旺，是有條有理的一週，但是人情禮數要注意。

桃花運
未婚的朋友，本週注意另一半情緒，避免血光之災。
已婚的朋友，本週注意太太的交友狀況，避免被劫財。

健康運
請注意身體的問題有任何不適盡快就醫。不要再拖以免成癌、多吃當季的水果，多溫喝水。


【蛇】總運解析★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週工作運及事業運弱，是需要溝通協調的一週。

32歲屬蛇，本週是有口舌之爭的一週，說話前要三思。

財富運
本週有正財運，專注本業。

事業運
本週運弱，是整理客戶名單做服務的一週，將要做的事紙筆寫下來。

桃花運
未婚的朋友，本週是約會的一週好好把握。
已婚的朋友，本週多注意自身的身體的一週。

健康運
注意胃部問題，注意少吃冰，多喝水，三餐正常吃。

【馬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業運旺，是業績長紅的一週，也是掌控大局的一週。

31歲屬馬，本週注意睡眠、集中精神以免出錯。

財富運
本週有正財運，專注本業。

 事業運
本週事業運旺，帶領團隊更上一層。

桃花運
已婚的朋友，可以安排下半年旅行。
未婚的朋友，要多陪陪自己的長輩。

健康運
本週多注意腳部問題避免跌倒，多吃水果多喝水。


【羊】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及工作運旺，是忙碌奔波、收單收成的一週。

30歲屬羊，本週注意交通安全。

財富運
本週是正財運，專注本業，審視自己的財富規劃，本週可買未上市股票。

事業運
本週事業運旺，能執行自己的計畫，並廣結善緣。

桃花運
未婚的朋友，是心情美麗的一週。
已婚的朋友，身體微恙的一週。

健康運
注意好好吃飯，多吃水果別忙昏頭。

【猴】總運解析 ★★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢上等。
本週事業運弱，總覺得綁手綁腳的，心裡亂哄烘的，想辦法讓自己靜下心來。

29歲屬猴，本週注意口舌之爭。說話前請三思。

財富運
本週正財運，專注本業。

事業運
本週事業運弱，注意合約細節以免被客戶騙。

桃花運
未婚的朋友，本週適合提親的一週。
已婚的朋友，本週女性要防桃花劫。

健康運
本週要注意口腔問題，找時間看牙醫。


【雞】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週是事業運旺，是下定決心的一週，別再優柔寡斷影響你的決定。

40歲屬雞，本週要注意交通安全。
52歲屬雞，本週要注意腳的問題，該看醫生別拖。

財富運
本週走正財運，專注本業。

事業運
有貴人運，且是異性，緣分在外地所以越跑越有錢。

桃花運
未婚的朋友，本週要注意另一半的身體狀況。
已婚的朋友，本週要注意媽媽以防劫財。

健康運
本週注意筋骨的問題，去看醫生別拖。


【狗】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運旺，請拿出勇氣來，不顧一切完成任務。

27歲屬狗，本週注意不要在意別人說的話而心情不好。

財富運
本週有正財運及偏財運，專注本業，可買大樂透。

事業運
本週有貴人運，開口要求會成功，好好把握。

桃花運
未婚的朋友，請多關心媽媽的情緒。
已婚的朋友，請注意自身的皮膚問題。

健康運
本週注意血壓的問題，多補充營養品。多喝水。

【豬】總運解析 ★★★

▲十二生肖。（圖／昱修院提供）

本週運勢中等。
本週事業運及桃花運旺，是鋒芒畢露的一週。

38歲屬豬，本週是發表新項目的好機會。

財富運
有正財運，專注本業。

事業運
本週事業運旺有貴人運，是受人矚目的一週，所以注意說話語氣。

桃花運
未婚的朋友，本週適合告白。
已婚的朋友，本週要注意小孩飲食問題。

健康運
本週注意頭痛的問題，該找醫生談談，多吃水果，多運動，多走路。

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