連假快買刮刮樂！端午財運「2生肖」＝小福星...幸運得主就是你

▲想知道你本週運勢如何嗎？（圖／記者李毓康攝）

文／昱修院

想知道你本週(06/22-06/28)運勢如何嗎？

本週三個需要特別注意的生肖：

屬羊的朋友，本週注意事業運犯小人，注意人際關係。

屬狗的朋友，本週注意不要害怕改變做法。

屬豬的朋友，本週注意人際關係，改變想法及做法對你比較好。

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【鼠】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及工作運平穩，是考驗實力的一週。

36歲屬鼠，本週要發揮你的專業，拿出你愛管嫌事的本事，盡情發揮。

財富運

本週有正財運，請專注本業。

事業運

本週有貴人運，多跟長輩聯繫且參與端午節的活動，增加一些人緣桃花。

桃花運

單身的朋友拜訪另一半家人，要把握機會。

已婚的朋友，本週注意另一半身體狀況。

健康運

本週注意頭部問題，避免暈眩的問題，多喝溫水多走路。

【牛】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週工作運及事業運旺，是非常忙碌的一週。

48歲屬牛注意眼睛的問題，少開車，多使用交通工具。

財富運

本週走正財運，專注本業。本週適合開分店。

事業運

本週事業運旺，可考慮異業結盟，業績長紅，要注意答應客戶的要求要做到。

桃花運

單身的朋友，本週適合告白。

已婚的朋友，本週注意小孩子的心情。

健康運

注意腸胃的問題。少喝冰水、少吃冰，不要熬夜，多喝水。

【虎】總運解析 ★★★★

本週運勢上等。

本週事業運旺，外地緣佳，要好好把握。

35歲屬虎，本週是可以換髮型的一週。

財富運

本週正財運，專注本業，但不宜投資。

事業運

本週貴人運強，談合作、談合資是好時機。

桃花運

未婚的朋友，本週多參與另一半家人的活動。

已婚的朋友，本週可跟另一半討論創業。

健康運

本週注意支氣管的問題，注意三餐要正常吃飯，別熬夜。

【兔】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運強，是撥雲見日的一週，好好把握。

34歲屬兔，本週適合跟新人一起外出，一起談件。

財富運

本週有偏財運及正財運，除專注本業，可買刮刮樂。。

事業運

本週事業運旺，天助自助，是發揮實力的時候。

桃花運

未婚的朋友，本週是提親的一週。

已婚的朋友，本週多注意小孩的情緒。

健康運

本週注意皮膚的問題，多吃蔬果，多喝水。



【龍】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及工作運弱，是平順安穩的一週，適合多去看展覽、多聽新的資訊才有更大的啟發。

45歲屬龍，本週注意交通問題，騎車、開車多注意，小心擦撞。

財富運

本週有正財運，專注本業；偏財的部分是以端午節連休4天買刮刮樂，但保守為上。

事業運

本週事業運弱，是平穩安順的一週。檢討工作的作法及未來人生的方向。

桃花運

未婚的朋友，本週注意另一半事業，避免小人劫財。

已婚的朋友，本週注意小孩的交友狀況。



健康運

請注意血壓的問題，不要亂停藥、多吃當季的水果，多喝溫水。



【蛇】總運解析★★★

本週運勢中等。

本週工作運及事業運旺，本週時機來，想做的事本周可以執行。

32歲屬蛇，本週還是要注意車子保養及家中泠氣機要清洗。

財富運

本週有正財運，專注本業。

事業運

本週有貴人運，你的貴人是你的長輩，多聯絡及多說好話。

桃花運

未婚的朋友，本週是良緣顯現的一週。

已婚的朋友，本週會有小人劫財。

健康運

注意腳部的問題，注意別跌倒，多喝水，三餐正常吃。

【馬】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運旺，是業績長紅的一週，也是跟下屬一起合作的一週。

31歲屬馬，本週注意外出後要口說好話，貴人才能顯現。

財富運

本週有正財運，專注本業，注意跟同事間的相處。



事業運

本週事業運旺，是跟團隊相輔相成的一週。

桃花運

已婚的朋友，多聆聽另一半說話。

未婚的朋友，要陪另一半的長輩。

健康運

本週可安排跟家人外出踏青，放鬆心情。



【羊】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及工作運弱，是忙碌奔波的一週，但成交率弱。

30歲屬羊，本週注意頭部問題，若有要看醫生別拖。

財富運

本週是正財運，專注本業，審視自己的財富規劃。

事業運

本週事業運弱，會覺得綁手綁腳，不相信自己的能力。

桃花運

未婚的朋友，是心情憂鬱的一週。

已婚的朋友，身體不舒服的一週。

健康運

注意好好吃飯，別忙昏頭。

【猴】總運解析 ★★★★

本週運勢上等。

本週事業運旺，但問題小事多，對主管職的人來說事情一直處理不完。

29歲屬猴，本週心情不好要找好友談談，別喝酒。

財富運

本週正財運，專注本業，檢討審視理財商品。

事業運

本週事業運旺，注意請團隊幫忙，切記注意合約細節。

桃花運

未婚的朋友，本週適合告白。

已婚的朋友，本週男性要防桃花劫。

健康運

本週注意皮膚的問題。



【雞】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運旺，是栽培新人的一週。

40歲屬雞，本週注意睡眠品質 。

52歲屬雞，本週注意腰的問題，該看醫生別拖。

財富運

本週走正財運，專注本業。

事業運

有貴人運，緣分在外地，是異業結盟的好機會。

桃花運

未婚的朋友，本週注意自身的身體狀況。

已婚的朋友，本週注意新認識的朋友以防劫財。

健康運

本週注意筋骨問題，需要去看醫生別拖。



【狗】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運弱、運勢低迷，害怕失去現有的工作，用另一個角度去看，失去之後才會得到。

27歲屬狗，本週注意別過勞，別胡思亂想。

財富運

本週有正財運及偏財運，專注本業，可買大樂透。

事業運

本週在工作上，有點小事很混亂，覺得一直無法結單、結案，本週過了就好。

桃花運

未婚的朋友，請多關心另一半的情緒。

已婚的朋友，請注意自身的皮膚問題。

健康運

本週注意心血管的問題，多補充營養品。



【豬】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及桃花運旺，是順風順水的一週。

38歲屬豬，本週是開發新職場的好機會。

財富運

有正財運，專注本業。

事業運

本週事業運旺有貴人運，往外縣市發展及跟主管好好配合。

桃花運

未婚的朋友，本週可談論結婚細節。

已婚的朋友，跟先生多多表達自己的意見。

健康運

本週注意挑食的問題，多吃水果，多運動，多走路。

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