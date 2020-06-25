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財神來敲門！6月下旬「運勢一路走上坡」生肖Top4　他愛情工作都旺爆了

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▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲別再唉聲嘆氣了！下半年財神爺會眷顧以下4個生肖的人的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2020過了快一半，但這一路上你卻苦嘆走得太艱辛，面臨太多挑戰常讓你無所適從嗎？不僅工作挫敗感連連，就連愛情運勢也愁雲慘霧，對人生充滿著無奈。但先別氣餒，因為從6月下旬開始，你要開始走運了，根據瀏覽次數超過3500萬的搜狐號《小小星座》分析，即日起4大生肖有望苦盡甘來，你上榜了嗎？

1.生肖龍
過去所有不順遂的事情都會開始漸入佳境，有個圓滿的結果，一整年的運勢要開始走上坡了！不僅在生意上會湧現許多賺錢的商機，橫財接二連三地送上門，是大紅大紫的好機會。此外，在工作上也能深得主管、老闆看重，有望加官晉爵；愛情也會開花結果，甚至喜添貴子，無人能擋的好運百倍漲，人人稱羨。

請繼續往下閱讀...

2.生肖雞
前半年整體運勢低迷到不行的屬雞的人，在工作上舉步維艱，但是從6月下旬開始運勢會逐漸上漲，機會很多要好好把握了，尤其進入秋天時備受財神關照，有望從谷底翻身，錢財滾滾來。

▲▼同事,朋友,辦公室。（圖／pixabay）

▲屬豬的人開始在團隊中受到歡迎、人緣一飛衝天。（示意圖／pixabay）

3.生肖豬
從6月底開始屬豬的人桃花會一朵一朵開，在團隊中因為散發個人獨特魅力而深受眾人歡迎與喜愛，尤其在出遠門的路上會得到許多異性的關注，對單身的屬豬者來說，是拓展人際關係的好機會，從中找到屬於自己的真愛，下半年可望脫魯、獲得幸福。

4.生肖狗
穩重老實的屬狗人，個性因為太耿直，總是自己吃了悶虧也不想占人便宜，不為小事情計較，默默自己承擔，是非常善良的人。然而好人有好報，生肖狗6月財神迎進門，下旬開始不用再為錢煩惱，等到9月財運爆棚的跡象會更明顯。

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