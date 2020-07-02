時代的眼淚！首款配備Retina顯示器的MacBook Pro正式「停產」

▲蘋果於2012年的開發者大會上發布了首款搭載Retina顯示器的MacBook Pro。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

8年前，蘋果推出了首款配備Retina視網膜顯示器的MacBook Pro，如今，該機款正式被蘋果列入‍停產產品列（Obsolete products），這意味著，蘋果將不再為該機款提供硬體維修服務。

蘋果於支援頁面中，將已停止販售的產品區分為「過時產品」（Vintage products）與「停產產品」。所謂的「過時產品」，是指已停止販售超過5年，但未滿7年的產品，被列入過時產品列的設備，將仍可視庫存及供貨情況繼續獲得蘋果維修中心及Apple Store零售店的硬體維修服務；不過若產品已停止販售超過7年，則會被列入「停產產品」列，蘋果將「毫無例外地」不再為該產品提供硬體維修服務。

蘋果於2012年的開發者大會（WWDC）發布了首款搭載Retina顯示器的MacBook Pro，蘋果全球行銷副總裁Phil Schiller當時稱其為「顯示器工程上的一大突破」，並表示當前「從來沒有一款如此出色的筆記型電腦」。

除此之外，2012年MacBook Pro的另一個標誌性設計就是取消乙太網路連接埠及光碟機，使機身整體更為輕薄，不過仍保留了Thunderbolt及USB-A連接埠，及一個HDMI介面及一個SD卡插槽。

8年來，Retina顯示器已成為蘋果Macbook筆記型電腦產品列的「標配」，而首款搭載Retina顯示器的機款也正式從蘋果的維修列中退場。

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