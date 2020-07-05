2歲女兒喊叔叔謝謝！店員怒「我才30而已」　母急道歉OS：還比我大欸

▲原PO的發文引起熱烈討論。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享2歲女兒叫30歲男店員「叔叔」，結果對方就生氣了，「最後我急忙道歉就離開了。」她也分享之後的作法，「這樣才不會有爭執！」有人認為嘴巴甜一點不是壞事，「以前帶小朋友出門一律叫哥哥姐姐。」

當事人近日在「爆廢公社」臉書社團說，請問各位怎樣的情況被叫「叔叔、阿姨」能接受？她25歲就生了大女兒，所以身邊的朋友每個都直接晉升叔叔、阿姨；但在外面，只要還在讀書的學生，她都請小孩叫「哥哥、姐姐」，已經出社會、25歲以上幾乎都叫叔叔、阿姨。

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原PO表示，有次去五金行買東西，2歲女兒和店員說「叔叔謝謝」，「沒想到店員居然生氣了，一開始以為他開玩笑的，假裝生氣，沒想到他是真的不爽。他說他才30歲而已，怎麼是叫叔叔？」

▼有網友說，以前帶小朋友出門一律叫「哥哥姐姐」。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

「欸…30歲還比我這個媽媽大欸。」原PO指出，「最後我急忙道歉就離開了，後來我就怕了，不管幾歲一律都哥哥姐姐，老的都叫大姐或阿姨，這樣才不會有爭執。」

對此，許多網友留言，「結婚了才會叫叔叔阿姨，未婚一律叫哥哥姐姐」、「還好啦，我30歲被19歲的同事弟弟叫阿姨，就早點自認阿姨囉」、「但是男生如果因為被叫叔叔而不爽的話，我覺得叫弟弟比較適合，也太小心眼了吧。雖然我被叫阿姨也會很不開心，但不會當下表現出來啊。」

有人認為，嘴巴甜一點不是壞事，「我以前帶小朋友出門一律叫哥哥姐姐，將心比心一下。而且現在很多人打扮跟年紀不一樣，所以如果沒有特別明顯的老，一律都是哥哥姐姐，嘴巴甜一點不是壞事！」

也有一名媽媽分享自己的作法，「我25（歲）生兒，我是教認識的、有身分的才叫叔伯姨，不認識的都叫哥哥姐姐，或是說老闆店員先生小姐，掌握人喜歡被叫年輕。」