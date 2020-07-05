學生限定！統聯客運首推「1999元30天搭到飽」　北高搭4次就回本

▲統聯客運推出學生限定U-Pass方案，只要1,999元，30天可以全台走透透搭到飽。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

迎接暑假到來，統聯客運首度推出「暑期學生Fun心玩，U-Pass國道任你搭」方案，只要1,999元，30天可以全台走透透搭到飽。統聯表示，該方案只要台北-高雄搭乘4次，或台北-台中搭乘7次以上就划得來。

統聯客運U-Pass專案限量999張，於109年7月6日中午11時起至109年8月15日止，年齡28歲（含）以下且持經教育部認可之國內學校有效學生證之民眾，可於統聯自營場站臨櫃購買，購買時需指定開卡日期。

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自開卡日起30天內（最後開卡日為109年8月15日），可以不限次數搭乘31條國道路線班車。該方案不適用代售處搭乘，因此路線不含「1627中壢服務區-桃園國際機場」、「1657高鐵台中站-南投」、「1662桃園市桃園區-台北市松山機場」、「9019台中朝馬-麥寮」等。

▲統聯客運針對學生族群推出限量發售1,999元全台走透透專案，鼓勵學生利用暑假期間搭乘國道客運出遊體驗各地人文風情。（圖／業者提供）

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統聯表示，由於目前無法出國觀光旅遊，因此特別針對學生族群推出限量發售1,999元全台走透透專案，鼓勵學生利用暑假期間搭乘國道客運出遊體驗各地人文風情，只要台北-高雄搭乘4次或台北-台中搭乘7次以上就划得來，相當優惠划算。

統聯客運國道路線服務範圍涵蓋台灣西半部各大城市及宜蘭、花蓮等地區，所屬服務人員、車輛、場站每日遵守防疫相關指引進行各項健康管理及定期消毒，提供安全、舒適、便捷的優良乘車服務。

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