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可以買車票！統聯客運收實體三倍券　加碼滿額最多再回饋100元

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▲▼台灣高鐵,桃園站,行李直掛,長榮航空櫃檯,立榮航空櫃台,華航櫃台,高鐵售票處,機場接駁車,統聯客運,Ubus。（圖／記者姜國輝攝）

▲統聯客運推出三倍券加碼活動，滿額最多再贈送100元折價券。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

「振興三倍券」7月1日起開放預購，7月15日正式發放，原則上排除電商適用。為響應行政院促進經濟活動，統聯客運也推出加碼優惠，只要持實體振興券購買國道路線車票，單筆扣抵滿500元以上，贈送50元折價券；滿1000元以上，贈送100元折價券。

​統聯客運表示，為響應行政院將於7月15日起發放振興三倍券促進經濟活動，也鼓勵民眾搭乘大眾運輸至台灣各地進行觀光旅遊，特別推出限期優惠專案。

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▲▼台灣高鐵,桃園站,行李直掛,長榮航空櫃檯,立榮航空櫃台,華航櫃台,高鐵售票處,機場接駁車,統聯客運,Ubus。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾只要持實體振興券臨櫃購買國道路線車票，最多可獲100元折價券。（圖／記者姜國輝攝）

​加碼活動自109年7月15日起至109年8月31日止，民眾只要持實體振興券至統聯自營場站臨櫃購買國道路線車票，單筆扣抵滿500元（含）以上，贈送50元折價券（2張25元折價券）；單筆扣抵滿1,000元（含）以上，贈送100元折價券（4張25元折價券）。

統聯客運表示，加碼方案的25元折價券未來購票時每次限抵用1張，該活動方案不得與其他優惠活動併用。

​​統聯客運國道路線服務範圍涵蓋台灣西半部各大城市及宜蘭、花蓮等地區，所屬服務人員、車輛、場站每日遵守防疫相關指引進行各項健康管理及定期消毒，提供安全、舒適、便捷的優良乘車服務。

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