▲ 建構全方位福利輸送網絡，台東社區經理人進階56小時課程開訓。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府4月底完成第2屆社區專業經理人初階36小時訓練，為達學習效益不間斷，原定110年開辦的進階訓練，在縣長饒慶鈴支持下超前佈署提前辦理，並於4日舉行開訓典禮，計有近50位取得初階證書資格或有志於社區經理人學員參訓，並經由系統性的訓練，以扎根全方位的社區組織營運能力。

饒慶鈴表示，為提升社區發展及深化社區服務能量，台東縣從108年度起辦理競爭型聯合旗艦計畫，由縣內社區工作評鑑甲等以上之績優社區提案，培力2個以上社區，協助從點、線到面的推動區域福利工作，攜手整合執行福利服務方案，縣府不是追求能拿金牌的明星社區，更要培力「能自己走路」的社區。

社會處說，縣府今年度總計核定補助7個鄉鎮執行「小旗艦福利化社區計劃」，領航社區及協力社區總計22個社區發展協會；其中就有6位是取得第一屆社區經理人參與推動計畫，進而能提升各鄉鎮轄內社區自給自足、福利共享之能量。另方面，社區經理人需扮演領頭羊的角色，要發揮本身在社區中的影響力，讓所需要的資源都到位，是在社區發展過程中必然的努力；縣政府、各鄉鎮公所與社區單位，會一同攜手向前，打造專屬社區培力制度與資源共享系統，實踐在地照顧的永續目標。

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