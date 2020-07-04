男戀上網路正妹美照　 為見面買5萬點數被店員苦勸攔阻

▲孫姓男子遭網路交友詐騙，欲購買5萬元遊點數，幸被警方與超市店員合力阻詐成功。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局開元派出所，3日深夜11時52分，接獲北區OK便利超商店員來電報案，稱民眾來店購買5萬元遊戲點數疑似遭詐騙，請警方前來協助，警方發現被害人欲與女網友約會而應對方要求買點數，顯為網路交友詐騙而及時阻詐。

警方指出，開元所副所長柯相宇、警員汪志鴻、陳星儒等接獲通報趕到現場，經詢問當事人孫男表示，日前在Line APP交友網站看見帳號「文斌」的網友所上傳的美照，於是加入好友聊天。3日深夜10時孫男與其線上聊天後並約見面，女子表示如要約會需先至超商分批購買50000元的遊戲點數，還提醒孫男如果遇店員詢問用途，就說與朋友玩遊戲用，孫男不疑有他，聽從指示前往購買。

因為去購買金額大，店員覺得有異於是關心提問，孫男不願吐實只說要和朋友玩的，經驗豐富的店員不放棄，不斷跟孫男解釋曾攔阻的案例及詐騙手法，並通知警方前來協助。在員警到場接手詢問告知網路援交詐騙細節後，孫男始相信自己遭詐騙，對店員熱心及警方協助表示感謝。

警方呼籲民眾網路世界陷阱多，從未謀面的網友要求買遊戲點數或匯款，9成9都是詐騙伎倆，一定要提高警覺，以免受騙。

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