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亦「獅」亦友　台南與美國姊妹市堪薩斯市「疫」起加油！

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▲台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市，舉辦精彩的賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市，舉辦精彩的賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市，3日晚上合作在台南市立棒球場舉辦精彩的賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油，現場並安排爵士樂團表演，向素有「爵士樂搖籃」的堪薩斯市致敬。

▲台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市，舉辦精彩的賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

延續今晚溫馨的台美姊妹市情誼，4日同一場地將由美國在台協會舉辦「美國日紅不讓」美國獨立紀念日慶祝活動，歡迎大家一起來台南看棒球、共同見證台美友好的活力與熱情！

▲台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市，舉辦精彩的賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台灣的防疫工作做得好，目前是世界上少數能夠正常舉辦運動賽事的國家，大家能到球場看球、安心享受比賽，真的很幸福，我們希望把這份快樂，分享給美國姊妹市的好朋友們，透過棒球運動的活力與正能量，鼓舞所有受到疫情影響的人，也期盼在疫情過後能夠早日面對面交流互動。

▲台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市，舉辦精彩的賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市與美國密蘇里州堪薩斯市（Kansas City, Missouri State, U.S.）自1978年締結為姊妹市，兩市都是熱愛棒球的城市，在地棒球隊的吉祥物又恰好都是獅子！親上加親，除了姊妹市互相扶持走過42個年頭，堪薩斯市皇家隊的Sluggerrr與台南統一獅的萊恩也跨海相挺！

▲台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市，舉辦精彩的賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

儘管目前國際交流受到武漢肺炎疫情的影響，台南市仍積極推動台南市城市外交，透過寄送農特產品、防疫物資、慰問信函及視訊交流等不同的方式，展現對世界的關懷。此次活動由台南市政府及堪薩斯市姊妹市協會發起，希望透過棒球活動串聯兩市關係，也透過網路的比賽轉播宣傳台灣的防疫有成，讓更多人了解台灣的堅韌與活力。

▲台南市政府與美國姊妹市堪薩斯市，舉辦精彩的賽前活動，由黃偉哲市長、Quinton Lucas市長、統一獅萊恩及堪薩斯市皇家隊Sluggerrr共同錄製影片，在疫情期間跨海為彼此打氣加油。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓更多世界各地的球迷朋友觀賞台灣精彩的棒球比賽，台南市政府大力支持中華職棒英語轉播，本季統一獅主場賽事都會同步在網路上進行零時差的英文轉播。中華職棒網路英語轉播相關訊息：http://cpblstats.com/online-stream/

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