譏笑鄰母「看門狗」…新營夫妻遭刺1死1重傷！鄰悲曝爭執主因：吵很久了

記者吳奕靖、林悅、莊智勝／台南報導

台南市新營區昨（3日）晚間發生一起死亡命案，陳姓男子與鄰居陳姓夫妻長期相處不睦，昨晚返家時又聽聞2人譏笑母親是「看門狗」，憤怒返家持刀猛刺2人，釀成夫死妻重傷慘劇。事後陳嫌主動前往派出所投案，現場搶救畫面也隨之曝光。

行車紀錄器畫面拍下，晚間8時許救護車駛進純樸的南興里巷弄，急忙將夫妻2人送上救護車，期間醫護人員還不斷對已經失去呼吸心跳的陳姓丈夫施以CPR，但最終仍是回天乏術，搶救後宣告不治；而同樣遭利刃猛刺的陳妻當下也大量失血、內臟受創，意識模糊仍在醫院搶救中，尚未脫離險境。

▲救護人員對失血過多、已經沒有心跳的陳男施以CPR搶救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局新營專救隊員陳鵬文指出，3日晚間據報趕抵現場時，先是接觸女性傷者，當時陳妻全身大量出血、腹部有多處穿刺傷，接著同仁發現屋內還有另名男性傷者，且傷勢更為嚴重，不但左頸處有個大的開放性傷口，胸部也有多次穿刺傷，心跳呼吸已經停止。當時救護人員衡量後先對狀況較為嚴重的陳男施以急救，接著再呼叫同仁支援搶救意識模糊的陳妻。

▲陳鵬文說明現場情況、以及夫妻2人傷勢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

到底有什麼深仇大恨？警方初步調查，行兇的陳嫌素來與鄰居陳姓夫妻倆不睦，雙方過去時有爭執，3日晚間8時許，陳嫌騎著腳踏車返家，恰巧碰撞陳姓夫妻倆，當時雙方因故發生一陣口角，夫妻倆還出言譏笑陳嫌母親是「看門狗」；陳嫌怒不可遏，將腳踏車重重摔在一旁，氣極敗壞轉身走回家中。

起初陳姓夫妻倆還不以為已，豈料陳嫌沒過幾分鐘後就拿著折疊刀再度走出，接著就朝著陳男猛刺，夫妻2人反應不及，陳男當場身中多刀；陳妻見到眼前血花紛飛，嚇得疾呼「救命」，但隨即也遭到陳嫌持刀攻擊，全身多處中刀。陳嫌在行兇後，丟下奄奄一息的夫妻倆，立即逃離現場，直到深夜11時許才主動前往新營派出所投案，並供稱作案刀具已經丟入溪中，目前詳細案情仍在釐清中。

▲陳嫌在犯案後3小時主動前往派出所投案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

附近鄰居聽聞發生刑案後相當震驚，但也表示陳姓夫妻與陳嫌一家早有嫌隙，雙方為了佔地而引發糾紛，都想要自己家的地大一些，三不五時就會爆發口角爭執，大家都已經見怪不怪，豈料此次竟會因言語過激而引發殺機，鄰居阿嬤見到記者來訪後還頻頻詢問，「那個男的（陳夫）真的已經死了嗎？」不敢相信自己住家附近竟會發生刑案。

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▼鄰居阿嬤頻問「那男的真的死了嗎？」（圖／記者吳奕靖翻攝）