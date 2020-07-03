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東南衛視記者違規48小時出境！陸在台10家媒體駐點　文化部：持續瞭解是否違法

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▲▼中國大陸媒體「東南衛視」2名記者來台駐點採訪，卻在台架設攝影棚並錄製政論節目，此行為與當時許可目的不同，遭註銷駐台記者證。（圖／翻攝東南衛視官方YouTube頻道）

▲東南衛視在台架設演播室（攝影棚）並錄製政論節目，遭註銷駐台記者證。（圖／翻攝東南衛視官方YouTube頻道）

記者林育綾／台北報導

中國大陸媒體「東南衛視」2名記者來台駐點採訪，卻在台架設攝影棚並錄製政論節目，此行為與當時許可目的不同，遭註銷駐台記者證並於今（3）日上午離台。而目前仍有10家陸媒、共22名記者在台，文化部也表示目前正持續處理瞭解有無違法情形。

文化部及相關主管機關查證，東南衛視記者在台設有演播室（攝影棚），2名記者除了在台製作節目，也親自擔任主持人，與申請入台許可之新聞採訪工作範圍明顯不符。

請繼續往下閱讀...

對此文化部於6月30日以正式公文通知東南衛視限期改善，另由內政部移民署決定停止核發該媒體2名記者自7月3日起的入境許可。因此2名記者接獲通知後，僅有48小時必須儘速離台，2人已在今（3）日上午離境。此事件也引發爭議，包括資深媒體人黃智賢直批蔡英文政府「沒人性」。

根據移民署資料，目前在台駐地的中國大陸媒體，還包括中央人民廣播電台、中央電視台、中國新聞社、新華社、人民日報、福建東南衛視、福建日報社、廈門衛視、深圳報業集團、湖南電視台等10家，共22名記者。

針對央視、海峽衛視等其他媒體是否有相關違背法規情形，文化部及相關機關目前持續瞭解處理中。此外文化部表示，對於其他大陸媒體駐台記者在台採訪及製作節目，是否符合入台許可目的，均依相關法規並持一致標準認定。

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