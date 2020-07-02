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陸官媒在台錄製政論節目！陸委會：東南衛視2記者違規「限制明天離境」

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▲陸委會副主委邱垂正回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱、陳政錄／綜合報導

中國官媒「央視」、「海峽衛視」、「東南衛視」近期在台設置攝影棚，還有媒體錄製政論性節目，並由陸籍主持人引言。對此，陸委會副主委邱垂正表示，陸媒記者在台從事與許可目的不符活動，已明顯違法，目前「東南衛視」2名駐點記者已被廢止記者證與入境許可證，要求明天離境。

大陸委員會今（2）日下午的記者會上，面對媒體就中國官媒「央視新聞」、「海峽衛視」、「東南衛視」等在台開設攝影棚，還錄製政論性節目，並由陸籍主持人引言，再由2名台灣名嘴評論時事，邱垂正作出上述表示。

他指出，陸委會一向關注陸媒記者在台情形，並與主管機關文化部保持密切聯繫，若陸媒記者在台從事與許可目的不符的活動，或涉及違法情事，陸委會將會同主管機關依「大陸地區新聞人員進入台地區採訪注意事項」以及「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」等規定，依法進行必要的處置。

邱垂正指出，自2000年開始，基於促進兩岸對等新聞交流立場，政府開放陸媒記者來台從事駐點新聞採訪活動，目前「東南衛視」2名記者的行為已明顯涉及從事與許可目的不符活動，主觀機關依法廢止他們的記者證與入境許可證，並要求明天離境。

至於離境部分，邱垂正強調，責任歸屬在對方（陸媒記者）身上，因此費用是由陸媒支出，具體的情況則會由文化部對外說明。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正6月4日主持例行記者會，並發布例行性兩岸關係民調。（圖／記者陳政錄攝）

▲邱垂正表示，具體情況由文化部對外說明。（圖／記者陳政錄攝）

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