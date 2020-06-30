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臉書IG發文：韓粉不投票…可獲一次「難忘的性服務」！男觸選罷法遭起訴

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▲上網,臉書 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲張姓男子今年總統大選前，為了不讓韓粉去投票，竟提議以「難忘的性服務」來做交易。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

今年1月總統大選，張姓男子在私人臉書及IG貼文稱，「只要（韓粉）能1/11不去投票，我將無償提供一次一定令你難忘的性服務」等話，一切目的只為讓韓國瑜無法順利當選。當時此文章遭多位民眾截圖檢舉，張男被高雄地檢署依違反選罷法起訴。

張姓男子為了讓韓國瑜無法順利當選中華民國國民第15任總統，1月9日中午12時36分在私人臉書及Instagram發文公開說道，「實在是沒招了，能為國家貢獻的專長或影響力也不夠……那就這樣吧！如果你是韓粉（需提出各種社群媒體的發言或發文佐證），只要能1/11不去投票（需將身份證寄至指定的地點，我會拒簽收原址退回），我將無償提供一次一定令你難忘的性服務，你要知道，能拿出來交換的，一定要是最好的。」據了解，後續雖有部分網友友留言回覆聯繫，但卻都不了了之。

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▲▼臉書, google。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲張男在臉書及IG宣稱，只要韓粉不去投票，他將提供一次「難忘性服務」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

張男文章一發出，立即遭多位民眾檢舉，高雄地檢認為，張男以提供性服務的不正當利益，在社群媒體上影響投票權人投票，已明顯違反選罷法，依法將他起訴。

檢方偵訊時，張男表示自己是跨性別者，很擔心韓國瑜先生當選後，現今開放多元自由的氛圍會改變，明知自己能力有限，還是希望利用發文的方式，可以表達自己的政治立場，並強調自己當下沒有意識到是觸法行為。

檢方考量張男過去無前科、素行良好，始終坦承客觀犯行，此次觸法僅因一時失慮，偵結判定他應無再犯之虞，建請法院能依法減輕其刑或從輕量刑，並附條件予以宣告緩刑 。

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