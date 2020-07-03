涼爽天氣掰！下周全台成「烤蕃薯」　雷雨範圍小⋯台北飆36°C↑

▲太平洋高壓增強，下周各地天氣炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受到太平洋高壓再度增強影響，中央氣象局表示，未來一周天氣穩定，各地高溫炎熱，大台北地區、花東縱谷等地有機會飆破36度，午後雷雨範圍較小，僅各地山區會有雷雨。

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周天氣單純，各地都是晴到多雲的天氣型態，午後雷雨發展範圍較小，侷限於各地山區會有雷雨，大台北、宜蘭地區則可能偶爾會出現午後雷雨，須視對流發展狀況而定。

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陳伊秀表示，這一周又須留意高溫炎熱的狀況，每日高溫都逾33度，大台北、花東縱谷等局部地區容易有36度以上高溫。另外受到南風、西南風影響，中南部在上午到清晨時段易有零星降雨，不過雨量、雨勢都不大。

▲台北易有36度以上高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，今天開始太平高壓逐漸再度西伸，未來一兩周內，高壓再度主導，將會是相當炎熱高溫，大台北再有機會挑戰36到38度，其他各地也都容易到33到35度。

天氣風險Weather Risk指出，雖然是高壓盤據西伸到台灣附近，但還是有午後陣雨發展，但預期會逐步減少到靠山區，有山區的活動仍要注意這種短時劇烈天氣。