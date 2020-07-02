思覺失調男抓推車丟進護理站一審無罪　遭砸護理師：以後誰想當醫護

▲宜蘭彭姓男子抓狂變身「浩克」，抓推車砸進護理站護理師出氣，陳姓護理師（右）首當其衝。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

在醫院就診不耐久候，也不能砸護理師出氣啊！宜蘭彭姓男子2019年6月間，在羅東博愛醫院急診疑情緒失控，將醫療方型推車砸進護理站，巨大聲響讓當時在站內共1男4女護理師潛意識的「出掌」接招要保護自己及同仁。彭男魯莽行徑，造成陳姓護理師罹創傷症候群，彭男一審時因思覺失調症無法控制行為被判無罪；高等法院審理挺身捍衛職場尊嚴的陳姓護理，2日認為一審未給公道，醫護人員實在可憐！全案高等法院將於7月22日宣判。

2019年6月9日17時30分許，腹脹未解便而不舒服1星期的彭姓男子，到羅東一家醫院急診，急診室醫師為彭男診治後，請彭男在旁稍候，並由護理人員打點滴及給藥品。不料，等候驗血報告出來的彭男，疑不耐久候抓狂，除大聲咆哮外，還變身「浩克」抓起拿起護理站旁醫療用方型推車，硬生生的往護理站砸去，幸推車是先砸中陳姓護理師的站內電腦螢幕。

但砸中電腦螢幕發出巨響，讓當時站內共共1男4女護理師，潛意識的「出掌」接招要保護自己及同仁，而首當其衝的坐在被砸中螢幕前的陳姓護理師，雖然嚇一跳但很勇敢的及時反應，以手擋住，推車才未繼續落下而傷到人。彭男魯莽行徑，造成陳姓護理師罹創傷症候群。

此案一審法官審理時，依照醫院的精神鑑定報告，認為彭男在案發當時無法控制行為，事後已接受治療並坦承犯行，以無罪審結。

此案上訴後，高等法院1日辯論終結，陳姓護理師出庭陳述意見，請求法官做出公正判決，而全案將在22日宣判。

▲宜縣護理師護士公會理事長李吟玲（左1）、羅東博愛醫院副院長林志銘（右1）為陳姓護理師（中）加油打氣。（圖／記者游芳男翻攝）

陳姓護理師2日表示，急診室暴力，若只因思覺失調就判無罪，以後不會有人想當醫護人員，遭受攻擊已經很可怕了，居然連法律（司法）都保護不了，當個善良公民卻這麼沒有人權，此事嚴重傷害醫護人員的心。

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘與宜縣護理師護士公會理事長李吟玲為陳姓護理師加油打氣。林志銘表示，院方對醫療暴力零容忍，全力捍衛醫護人員工作尊嚴。

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