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無人大陸籍「幽靈船」漂流到台灣　曾是網紅景點！擱淺8個月…現況曝

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▲▼「大陸幽靈船」南漂觸礁擱淺頭城。（圖／宏棋號賞鯨船解說員簡逢均提供）

▲「大陸幽靈船」南漂觸礁擱淺頭城。（圖／宏棋號賞鯨船解說員簡逢均提供）

記者許宥孺、林名揚／宜蘭報導

大陸一艘重近2000噸的「幽靈船」，自長江口飄出海，於2019年9月28日一路漂抵宜蘭頭城大溪漁港外，一度是熱門的打卡景點，該艘船隻擱淺24天候，交通部航港局隨即展開就地拆解作業，不過受到東北季風及海象因素影響，歷經8個多月，終於解除當地漁船作業航行安全威脅，化解當地海洋環境污染疑慮。

這艘幽靈船最早先飄到日本海域，最後在去年9月27日順著海流擱淺在宜蘭大溪海岸，航港局依照船尾字樣，確認船隻來自中國江蘇。因大型船隻停靠在淺岸相當罕見，且位置就在台2線省道旁，曾為熱門打卡景點。

請繼續往下閱讀...

而該艘船隻擱淺不到1個月，就歷經中颱「米塔」肆虐，當時航港局作業人員登船檢查，發現船艙浸水及油汙浮出，研判是船身破裂，委託廠商就地進行拆解。

▲▼大陸幽靈船漂流到宜蘭大溪漁港。（圖／記者林明揚翻攝）

▲大陸幽靈船漂流到宜蘭大溪漁港，移除前景況。（圖／記者林名揚翻攝）

交通部航港局表示，擱淺船體移除作業期間恰逢東北季風，又因當地海域特性常有湧浪，無名貨船水下船體切割移除的困難度超乎預期，委任廠商只得於天候狀況允許下積極努力，把握時機加緊移除殘骸。

航港局表示，為維護當地海洋生態環境，特別要求委任廠商於施工時佈放攔油索並備妥防污器材，於施工前、施工期間與施工後需進行水質檢測。船體移除完成後，航港局將依簽訂之委任契約，持續要求委任廠商儘速復原施工區域，並將邀集當地里民與相關機關進行現場會勘驗收確認，恢復岸際海域環境與當地景觀。

▲▼大陸幽靈船漂流到宜蘭大溪漁港。（圖／記者林明揚翻攝）

▲完成船舶移除後景況。（圖／記者林名揚翻攝）

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