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台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗！　網友圍勦砲轟

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有工人竟對著鏡頭生吃小蝙蝠配啤酒，畫面曝光網友罵翻。（圖／翻攝爆料公社）

▲有工人竟對著鏡頭生吃小蝙蝠配啤酒，畫面曝光網友罵翻。（圖／翻攝爆料公社）

圖、文／CTWANT

正當世界各國還在為新冠肺炎疫情焦頭爛額之際，台灣竟有民眾一口生吃活蝙蝠，一口配啤酒，畫面曝光讓網友看傻眼。有一名工人手捏著看起來才剛出生沒多久的小蝙蝠，對著鏡頭一口一口吃下肚，還配著國產啤酒，儼然把小蝙蝠當「下酒菜」，吃完還操著台語大讚「甘甜美麗」，讓網友看了痛罵：「超噁心！」、「把防疫工作放哪裡？」

請繼續往下閱讀...

有網友到臉書社團「爆料公社」，上傳一段工人吃蝙蝠的影片。畫面中有一名身穿青綠色上衣、戴著草帽的工人，在烈日下疑似捕捉到一隻，看起來才剛出生沒多久的小蝙蝠，先是手捏著以客語表示：「有看到嗎？蝙蝠 」，對鏡頭證明「牠還活著」；身旁有人開始笑著鼓吹「現抓現吃、甘甜美麗。」

接著這名手捏著小蝙蝠的男子，竟然一口一口開始生吃小蝙蝠，慢慢吞下肚，接著再張開嘴巴對鏡頭展示他已把蝙蝠吃下肚，並說道：「等一下、配個啤酒吼」，然後喝一口啤酒潤潤喉，最後用台語大讚生吃蝙蝠：「甘甜美麗。」

影片曝光後，網友們紛紛感到噁心，並留言認為生吃蝙蝠者是「野蠻人」，痛罵「忘記現在還在防疫了嗎？」、「「是沒得吃嗎？肖ㄟ」、「真的下系下井，可恥」。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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