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解決私中用政府預算妾身不明法令不彰　王家貞要求訂定代用國中法

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▲台南市議員王家貞指出，南北七股兩所國中招生失衡，地方的國中都要倒店了，教育局應儘速訂定「代用國中法」發揮監督責任，並協助七股兩所國中走出困境。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞指出，南北七股兩所國中招生失衡，地方的國中都要倒店了，教育局應儘速訂定「代用國中法」發揮監督責任，並協助七股兩所國中走出困境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

打著私立名號的「代用國中」台南市昭明國中興學卓著，但每年9千萬預算來自中央，南北七股兩所國中也因此招生失衡，後港國中只剩18人，地方國中都要倒店了，市議員王家貞要求教育局應儘速訂定「代用國中法」發揮監督責任，並協助南北七股兩所國中走出困境。

王家貞表示，會召開「妾身不明、法令不彰，國庫買單的代用國中誰來管」記者會，是接獲老師不斷陳情，因此邀請教育局官員一起探討。「代用國中」一詞對大家來說都非常陌生，這要回顧到1968年時，政府為了推行9年國民教育一鄉一國中政策，徵用各地私立初中，國庫編列預算改制為代用國中，時序經過快一甲子，全國只剩4所代用國中，其中一所就在台南七股，私立昭明國中就是這所代用國中，昭明每年預算在9千萬左右，跟全台南市國中預算不同，它是獨立一本的預算書。

王家貞說，私立昭明國中辦學績效非常好，全校有27班932位學生，位於中七股地區，南七股有一所竹橋國中，五班學生95人，北七股後港國中只剩18位學生，教育不是要均衡發展嗎？不是有學區管制嗎？台南市教育局聲稱有聯合督導小組每年督導，如果真有督導，怎會讓地方的國中經營到要倒店了？難道是要廢七股這兩所國中來成就私立昭明國中嗎？

教育局副局長王崑源答說，教育局都有做到督導角色，要回歸公立，政府拿不出錢買，要讓私校獨立，地方又要公立國中。

王家貞指出，昭明國中對外用的是私校名義招生，凸顯個人辦學功勞，學生和家長完全不知道，背後是國家長久預算給予支持，全台南市國中今年只開出13個教師缺額，但昭明國中就可以單獨開出3個缺額，顯見出錢的政府管不了私立昭明國中的董事會，也管不到人事，因此老師陳情，昭明國中年年對外開教師甄試缺額，外界搶破頭來甄試，但錄取的永遠不是這些花錢奔波的考生，因為連代理教師都望缺額興嘆。

王家貞指出，代用國中的存在，已不具時代意義，名不符其不實，但這過渡時期，為讓教育單純化、均衡化，請台南市教育局儘速訂定代用國中法，落實監督與管理責任。

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