台南市府前朝官告陳致曉敗訴　王家貞問還要繼續上訴嗎？黃偉哲：全盤考量

▲台南市議員王家貞質詢黃偉哲市長，告陳致曉毀謗等訴敗訴，會不會上訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台南市長賴清德所率之市府，官告陳致曉毀謗等案敗訴！市議員王家貞質詢黃偉哲市長，民進黨執政，利用1450側翼網軍逼死優秀駐日外交官，現在又用權勢告陳致曉毀謗等訴，為何老百姓討論跟自身相關的公共議題，就是汙衊毀謗，民進黨言論自由、土地正義何在？市府繼續上訴嗎？黃偉哲答說會全盤考量。

王家貞指出，民進黨講了很多謊話，欺騙善良厚道的台灣人，說好的土地正義沒了，告訴人們100％的言論自由也飛了！前台南市長賴清德時代之台南市政府官告陳致曉教授，告的張牙舞爪、神氣得要命，陳致曉是鐵路東移受災戶，他以『台南恐將淪為兩大建商集團禁臠』探討土地正義等公共事務議題投書媒體，何錯之有？

王家貞表示，去年議會同仁還特別提醒台南市政府不要『官告民』，要捍衛人民的言論自由，否則輸了會很丟臉，可是台南市堅不撤告，台南地院一審民事判決日29日出爐，台南市政府敗訴被法官打臉，法官判決書強調『民主政治多元社會，言論自由與個人名譽受損常有衝突，但兩相權衡，言論自由顯有較高價值，國家應予最大限度保障』，法官認為陳致曉所言是可受公評之事，應受言論自由保障，而駁回台南市政府聲請。

王家貞說，民進黨在野時口口聲聲言論自由，完全執政卻只准民進黨罵人，不准老百姓討論公共議題，看看不久前，民進黨中央和側翼網軍，撲天蓋地汙衊毀謗優秀的駐日外交官，用人民的血汗錢逼死外交官，台南地院一審判決，又再一次打臉賴清德時代市府的「官告民」案，台南市政府告輸了，接下來呢？還要繼續花納稅人血汗錢上訴嗎？黃偉哲答說，還沒看到判決書，市府會全盤考量後，決定是否上訴。

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