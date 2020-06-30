　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市府前朝官告陳致曉敗訴　王家貞問還要繼續上訴嗎？黃偉哲：全盤考量

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員王家貞質詢黃偉哲市長，告陳致曉毀謗等訴敗訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞質詢黃偉哲市長，告陳致曉毀謗等訴敗訴，會不會上訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台南市長賴清德所率之市府，官告陳致曉毀謗等案敗訴！市議員王家貞質詢黃偉哲市長，民進黨執政，利用1450側翼網軍逼死優秀駐日外交官，現在又用權勢告陳致曉毀謗等訴，為何老百姓討論跟自身相關的公共議題，就是汙衊毀謗，民進黨言論自由、土地正義何在？市府繼續上訴嗎？黃偉哲答說會全盤考量。

王家貞指出，民進黨講了很多謊話，欺騙善良厚道的台灣人，說好的土地正義沒了，告訴人們100％的言論自由也飛了！前台南市長賴清德時代之台南市政府官告陳致曉教授，告的張牙舞爪、神氣得要命，陳致曉是鐵路東移受災戶，他以『台南恐將淪為兩大建商集團禁臠』探討土地正義等公共事務議題投書媒體，何錯之有？

王家貞表示，去年議會同仁還特別提醒台南市政府不要『官告民』，要捍衛人民的言論自由，否則輸了會很丟臉，可是台南市堅不撤告，台南地院一審民事判決日29日出爐，台南市政府敗訴被法官打臉，法官判決書強調『民主政治多元社會，言論自由與個人名譽受損常有衝突，但兩相權衡，言論自由顯有較高價值，國家應予最大限度保障』，法官認為陳致曉所言是可受公評之事，應受言論自由保障，而駁回台南市政府聲請。

王家貞說，民進黨在野時口口聲聲言論自由，完全執政卻只准民進黨罵人，不准老百姓討論公共議題，看看不久前，民進黨中央和側翼網軍，撲天蓋地汙衊毀謗優秀的駐日外交官，用人民的血汗錢逼死外交官，台南地院一審判決，又再一次打臉賴清德時代市府的「官告民」案，台南市政府告輸了，接下來呢？還要繼續花納稅人血汗錢上訴嗎？黃偉哲答說，還沒看到判決書，市府會全盤考量後，決定是否上訴。

・解決痘痘肌、敏感肌問題，蠟黃、抗老通通搞定

ET快訊
爬身上駕駕駕！電子大廠經理「摩鐵激戰女員工」…夫崩潰：選我公
獨／吳宗憲IG被盜「電話被公開」！本人怒發聲
一刀刺死女友！這件事引爆殺機...狠男7天後登堂穿心奪命
快訊／習近平正式簽署「港版國安法」　即刻生效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

人行道「有釘子」男遭刺腳血流如注　桃園議員要求市府徹查

台南市府前朝官告陳致曉敗訴　王家貞問還要繼續上訴嗎？黃偉哲：全盤考量

林務局退役巡山車轉贈學校教學使用　嘉惠台東地方學子

不必再舟車勞頓　居家醫療結合身障鑑定到宅服務7月1日試辦

正聲電台關心偏鄉學童　贈送書包文具鼓勵追夢

新竹南勢社福館樂活學堂入厝　阿公阿嬤一起來上課

台東區漁會109年漁民節慶祝大會　饒慶鈴允諾全力推動富岡港擴建工程

被猴子亂怕了！　台東推廣「電圍網」率農民實地取經

事業廢污水定檢申報7月1日開始　環保局：請月底前應完成

防疫不鬆懈　台南完成端午連假後消毒工作守護市民安全

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

人行道「有釘子」男遭刺腳血流如注　桃園議員要求市府徹查

台南市府前朝官告陳致曉敗訴　王家貞問還要繼續上訴嗎？黃偉哲：全盤考量

林務局退役巡山車轉贈學校教學使用　嘉惠台東地方學子

不必再舟車勞頓　居家醫療結合身障鑑定到宅服務7月1日試辦

正聲電台關心偏鄉學童　贈送書包文具鼓勵追夢

新竹南勢社福館樂活學堂入厝　阿公阿嬤一起來上課

台東區漁會109年漁民節慶祝大會　饒慶鈴允諾全力推動富岡港擴建工程

被猴子亂怕了！　台東推廣「電圍網」率農民實地取經

事業廢污水定檢申報7月1日開始　環保局：請月底前應完成

防疫不鬆懈　台南完成端午連假後消毒工作守護市民安全

中職／兄弟盜壘四隊最少　丘昌榮：都有開綠燈

LIVE／大同公司臨時開重訊說明會　股東會爭議最新回應搶先看！

黨產條例釋憲案　台北高等行政法院：黨產會判斷財產權已經是侵犯司法權

獨／罷免陳致中「妓品小物」！連署民眾秒懂：老司機　連署站曝驚人真相

新北登山隊攀南投卓社大山　1山友墜落百公尺深谷「生死未卜」

中職／陳偉殷優秀旅外？　劉志威：聯盟處理

港版國安法即刻生效　林鄭月娥透露：無追溯力、審訊採無罪推定

公司派剝奪投票權　金管會：大同不應自行解釋法規要給表決權

台中女遭前男友「捅破心臟」噴血慘死！他躲6hrs橋邊自殘

捍衛健康！南投縣長結合中彰投民意　堅決反對中火重啟2號發電機組

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

台中2議員中火前靜坐第119小時宣布絕食

花蓮史上第一次　富里鄉民罷免鄉長

雲林稻田「驅鳥神器」　有效又環保

陳致曉投書判無罪

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

接觸日本女留學生　高雄市18人解除隔離

國發會通過鐵路地下化　市府負擔25%

期待在崙背遇見「女神」　備妥5000瓶冬瓜茶

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

迎接三倍券　雲林多家飯店推出加倍優惠

哈密瓜一顆1500元 　胡凱彬24日送100顆

台南首家五星飯店　大億麗緻酒店關門

事業廢污水定檢申報7月1日開始

陳玉珍22日開刀　臉書曝光近況

更多熱門

相關新聞

黃偉哲陪同副總統賴清德參訪黑橋牌工廠

黃偉哲陪同副總統賴清德參訪黑橋牌工廠

台灣於今年6月從口蹄疫區正式除名，副總統賴清德30日上午在台南市長黃偉哲的陪同下，前往台南安平工業區，參訪著名的肉品加工廠「黑橋牌香腸工廠」，盼在與業者攜手努力推動下，增進國人對國產優良肉製品的認識與認同，也期待在口蹄疫解禁後，讓台灣豬盡速重返國際舞台。

遭金溥聰提告糾纏6年　陳雅琳終於道歉

遭金溥聰提告糾纏6年　陳雅琳終於道歉

台南藍軍請黃偉哲定黑琵自治條例

台南藍軍請黃偉哲定黑琵自治條例

陳致曉投書判無罪

陳致曉投書判無罪

台南一中校友會辦講座

台南一中校友會辦講座

關鍵字：

台南市陳致曉敗訴王家貞上訴黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面