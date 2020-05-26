讓護國神山台積電根留中華民國　王家貞：勿衝擊南科五奈米和三奈米廠

▲台南市議員王家貞在總質詢中，轉達台南人窮洪荒之力呼籲，要求黃偉哲市長盡全力讓台積電根留中華民國。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

在中美角力下台積電倉促赴美，王家貞26日在總質詢中轉達台南人窮洪荒之力呼籲，要求黃偉哲市長盡全力讓台積電根留中華民國，勿讓台積電被蔡英文政府挾持，而在中美角力下備受委屈甚至被犧牲。

王家貞非常關切台積電南科廠五奈米廠和三奈米廠現況，是否受中美角力衝擊？黃偉哲市長答詢，台積電赴美具高度政治性，但不影響台積電南科廠運作，台積電南科五奈米廠今年底將順利量產，三奈米2020年1月已動土，2021年5月將裝機。

王家貞拿著商周雜誌指出，媒體報導火線上的台積電，一份關鍵報告揭密台積電倉促赴美真相，美國承認台積電是對美國最大最重要的科技公司，有一天台積電靠向中國，對美國來說是不可承受的，所以台積電本來還說到美國設廠還沒具體考量，誰知5月突然宣佈將在美國亞利桑那州設五奈米廠，投資金額120億元

。

王家貞表示，好多鄉親聽到這消息焦急的問，台積電要到美國設五奈米廠，南科的五奈米廠呢？會不會喊停？更先進的三奈米廠呢？會不會無疾而終？鄉親極盡洪荒之力希望台積電根留中華民國，期待黃偉哲市長將鄉親之期望轉達台積電高層，不希望中華民國的驕傲被蔡英文政府挾持。

黃偉哲市長答詢說，，台積電南科五奈米廠2020年底將順利量產，三奈米2020年1月已動土，2021年5月將裝機，南科廠將招募1萬多名高科技人才，希望北漂青年能回家鄉服務，台積電赴美設廠具高度政治性，在中美角力中間在台積電也是左右為難，台灣是結果地接受者，是過程的配合者，從來不是一個最終的決定者，台積電赴美設廠具高度政治性。

王家貞表示，肯定黃偉哲市長能說真話，希望能將鄉親們的心聲轉達高層，不希望台積電赴美設五奈米廠，排擠到南科台積電的五奈米廠，鄉親更擔心三奈米廠也會跟著赴美，台南鄉親用盡洪荒之力懇求台積電根留台灣，不要再成為政治的犧牲品。

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