　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讓護國神山台積電根留中華民國　王家貞：勿衝擊南科五奈米和三奈米廠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員王家貞在總質詢中，轉達台南人窮洪荒之力呼籲，要求黃偉哲市長盡全力讓台積電根留中華民國。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞在總質詢中，轉達台南人窮洪荒之力呼籲，要求黃偉哲市長盡全力讓台積電根留中華民國。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

在中美角力下台積電倉促赴美，王家貞26日在總質詢中轉達台南人窮洪荒之力呼籲，要求黃偉哲市長盡全力讓台積電根留中華民國，勿讓台積電被蔡英文政府挾持，而在中美角力下備受委屈甚至被犧牲。

王家貞非常關切台積電南科廠五奈米廠和三奈米廠現況，是否受中美角力衝擊？黃偉哲市長答詢，台積電赴美具高度政治性，但不影響台積電南科廠運作，台積電南科五奈米廠今年底將順利量產，三奈米2020年1月已動土，2021年5月將裝機。

王家貞拿著商周雜誌指出，媒體報導火線上的台積電，一份關鍵報告揭密台積電倉促赴美真相，美國承認台積電是對美國最大最重要的科技公司，有一天台積電靠向中國，對美國來說是不可承受的，所以台積電本來還說到美國設廠還沒具體考量，誰知5月突然宣佈將在美國亞利桑那州設五奈米廠，投資金額120億元

王家貞表示，好多鄉親聽到這消息焦急的問，台積電要到美國設五奈米廠，南科的五奈米廠呢？會不會喊停？更先進的三奈米廠呢？會不會無疾而終？鄉親極盡洪荒之力希望台積電根留中華民國，期待黃偉哲市長將鄉親之期望轉達台積電高層，不希望中華民國的驕傲被蔡英文政府挾持。

黃偉哲市長答詢說，，台積電南科五奈米廠2020年底將順利量產，三奈米2020年1月已動土，2021年5月將裝機，南科廠將招募1萬多名高科技人才，希望北漂青年能回家鄉服務，台積電赴美設廠具高度政治性，在中美角力中間在台積電也是左右為難，台灣是結果地接受者，是過程的配合者，從來不是一個最終的決定者，台積電赴美設廠具高度政治性。

王家貞表示，肯定黃偉哲市長能說真話，希望能將鄉親們的心聲轉達高層，不希望台積電赴美設五奈米廠，排擠到南科台積電的五奈米廠，鄉親更擔心三奈米廠也會跟著赴美，台南鄉親用盡洪荒之力懇求台積電根留台灣，不要再成為政治的犧牲品。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
「J」正妹會長超胸猛！白襯衫爆裂　起底根本人生勝利組
女星保持青春的秘密！亮膚神器超低價「現省2500元」　
罷韓倒數11天驚爆「黑道監票」　韓國瑜晚間正式回應
快訊／豪雨掏空路基！台鐵「台南－保安」列車雙向延誤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

讓護國神山台積電根留中華民國　王家貞：勿衝擊南科五奈米和三奈米廠

快訊／豪雨掏空路基！台鐵「台南－保安」列車雙向延誤

鶯歌永昌籃球場224萬經費翻修　議員蘇泓欽爭取簡易網球場

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任　鄭文燦宣布第二波人事調整

滯俄國人96人搭機返台「9人有異狀」　採檢後同送集中檢疫所

台南市與阿中部長團隊分享幸福好粽　黃偉哲：希望疫情通通都「凍粽」！

嘉縣推防疫優惠　醫護人員住宿最高折抵1500元

後疫新生活　竹山鎮長陳東睦探視社區據點關懷長者

台南長照人員陳芃蓁及時救援獨居長者　黃偉哲：她是長照2.0推展最佳見證

南投魚池多處野溪護岸淘空　恐「因小失大」成大災情

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

騎車未戴安全帽+闖紅燈網看傻　2警知法犯法...所長：內部懲處

小甜甜出院2天急復工　曝愷樂狀況「她一定不好受」

高雄豪雨積水「1天內全退光」韓國瑜開直播：再1年半根除水患

口袋美食推薦！嘉義5間必吃店家 綿密珍奶舒芙蕾、多汁燒肉丼飯

腿部帶動腹部出力的自虐練腹法 堅持訓練一周...網驚：快速見效

讓護國神山台積電根留中華民國　王家貞：勿衝擊南科五奈米和三奈米廠

快訊／豪雨掏空路基！台鐵「台南－保安」列車雙向延誤

鶯歌永昌籃球場224萬經費翻修　議員蘇泓欽爭取簡易網球場

爆冷門！桃市府民政局長陳靜航接任　鄭文燦宣布第二波人事調整

滯俄國人96人搭機返台「9人有異狀」　採檢後同送集中檢疫所

台南市與阿中部長團隊分享幸福好粽　黃偉哲：希望疫情通通都「凍粽」！

嘉縣推防疫優惠　醫護人員住宿最高折抵1500元

後疫新生活　竹山鎮長陳東睦探視社區據點關懷長者

台南長照人員陳芃蓁及時救援獨居長者　黃偉哲：她是長照2.0推展最佳見證

南投魚池多處野溪護岸淘空　恐「因小失大」成大災情

被賭王認證演自己最像！　劉德華20字悼念何鴻燊

潮濕悶熱讓私密處臭臭！「日常保養+飲食」4招擺脫異味

開直播狂劇透新專「經紀人要打來教訓了！」　伯賢祭殺手鐧：李秀滿老師很喜歡我

加拿大若「釋放孟晚舟」中方是否釋放康明凱？　趙立堅回應了

是否助韓國瑜度過罷免危機　王金平仍未表態

6/7台灣生活「大規模解封」！　疫情記者會不再每天召開

自願支援湖北！27歲護士昏迷90天搶救不治　廣西衛健委將為她申請烈士

《小紅書》萬人收藏！教你睡前「4個動作」，練出筷子腿

男積欠近萬元債務…被女債主堵到　西門町逃竄喊：他們要搶我錢

《視線》主僕CP同床、鹹豬手襲胸　韓基燦、張義秀曝「韓首部BL網劇」尺度

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

地方熱門新聞

即／桃園深夜死亡火燒車！3死均成焦屍

台鐵「台南－保安」雙向延誤　原因曝

台南安平四草大橋男浮屍身分查出

豪雨剛下完　台南驚見垃圾海岸線

桃園捷運綠線高架工程　進度超前

桃園重大交通建設　投資超過3,000億

水上運動訓練基地動土　徐榛蔚金鏟贈龍舟隊員

台東提升防疫效能　2部病毒檢驗儀上線啓用

茶花莊園遭獨角仙軍團入侵

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

第一大排疑施工不當淹沒稻田　農民砲聲隆隆

滯俄國人返台　96人送集中檢疫所

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

讓護國神山台積電根留中華民國

更多熱門

相關新聞

台股大漲126點收10997點　「萬一」關卡得而復失

台股大漲126點收10997點　「萬一」關卡得而復失

台股今（26）日開高走高，盤中強漲超過百點、衝破11000點大關，並維持高檔震盪，尾盤稍有獲利賣壓，終場收在10997點、上漲126點或1.16%，成交量1807.66億元。

台股收復11000大關！電金傳產齊揚　指數早盤強漲逾140點

台股收復11000大關！電金傳產齊揚　指數早盤強漲逾140點

台股早盤大漲百點！蘋概三王帶頭衝　指數站上10900點

台股早盤大漲百點！蘋概三王帶頭衝　指數站上10900點

台積電赴美有秘辛？　吳子嘉：為美製造F-35軍用晶片

台積電赴美有秘辛？　吳子嘉：為美製造F-35軍用晶片

權值股疲弱、中小型股衝高　台股收漲60點穩守10800點

權值股疲弱、中小型股衝高　台股收漲60點穩守10800點

關鍵字：

護國神山台積電王家貞南科五奈米三奈米

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

桃園汽旅開趴！20男女「轟炸5hrs」業者傻了

女學生控教授性侵大逆轉！錄音檔曝光　她嬌羞：你捏我

快訊／「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！

影帝吳朋奉倒在陽台死亡多時　姪女悲痛：約好了一起出門

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

中壢夫妻欠3月房租！爆嗆房東「疫情可以拖延」

文大女友遭公車輾斃　國手忍1年崩潰

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

「蔡英文作票」PO影片涉造謠　結局逆轉

杏鮑菇秘密大公開：餓了就「殺蟲吃」

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

正妹練習生嗆金主乾爹　網列3點轟沒品

更多

最夯影音

更多
辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得
《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

《火箭101》Sunnee泰國家曝光！！　團員驚呼：就是一個泰國富婆

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

林志穎大直豪宅內部曝光　窗簾.電燈全部用聲控...超先進!!!

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

記錄生產瞬間！過程抽筋、陣痛　他陪伴老婆心疼幫擦汗：辛苦了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面