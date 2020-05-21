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炎炎夏日　王家貞要求修法改造沒有頂的雙層觀光巴士吸引遊客

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▲台南市議員王家貞，要求針對無頂的雙層觀光巴士進行檢討，修改法規改造車體吸引觀光。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞，要求針對無頂的雙層觀光巴士進行檢討，修改法規改造車體吸引觀光。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞在交通局業務報告中，要求針對雙層觀光巴士進行檢討，台南市天氣熱尤其到了夏天，賴清德市長時代卻堅持做沒有頂的雙層觀光巴士，還辯稱戴斗笠不但能抗熱還有台南特色，結果有多少人搭乘？斗笠用了幾次？修改法規改造車體若不可行，雙層觀光巴士根本不適合在台南行駛。

王家貞指出，賴清德市長時代準備要推出無頂的雙層觀光巴士，連結中西區和安平區景點，當年他還提醒賴清德市長台南幾乎四季如夏，尤其到了暑假，溫度之高連騎車都躲在陰影底下等紅綠燈，外來遊客或市民誰會搭乘沒有頂的觀光雙層巴士，果然雙層巴士從2018年2月起上路遊客稀疏，還常常空車在市區繞，為吸引乘客又推出戴斗笠噱頭，可是還是無法吸引遊客。

王家貞說，兩輛雙層觀光巴士前兩年業者自負盈虧，今年第3年台南市政府補貼110萬，交通局今年為吸引遊客只要持市民卡優惠99元，外地遊客則打5折不過只到6月底，為了振興台南觀光經濟，交通局應想辦法改善沒有頂雙層巴士的缺失，車體改造若涉及法規就修改法規，法規不是死的，要吸引遊客更應主動跟觀光旅遊業者溝通。

交通局長王銘德答詢表示，計畫將雙層觀光巴士套票跟旅遊和飯店業者結合，車體改造再研議。

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