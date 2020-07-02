台東女「半夜夢遊」離家　走到500公尺外公園：我為什麼在這裡？

▲▼ 台東婦人半夜夢遊離家，眼神迷茫獨自徘徊500公尺外公園。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東成功鎮一名婦人疑似因夢遊半夜離家，邱姓名眾急求助警方協尋母親，新豐派出所立即派遣線上警網加強尋找，不久即在500公尺外的成功鎮水產試驗所旁公園尋獲穿著家居服的老婦，經詢問邱母對如何外出到此地已毫無印象。邱民見母親平安回家總算放下心中大石，感謝警方高效率的協尋。

新豐所警員方冠祈、蘇天民等3員在接獲邱民報案後立即於鎮內各處分工協尋。其中方員在路過水產試驗所旁公園時，看見一名身穿紅衣白褲的老婦眼神迷茫獨自徘徊，趕緊上前呼喚確認果真是被報案失蹤的邱母。當時員警向其詢問為何會半夜出現在公園時，邱母表示她完全沒有印象，只記得自己當晚早早便入睡，沒想到醒來後卻在這裡。員警見婦人衣著單薄，擔心其著涼，便立刻帶返所並給予熱茶及點心，並通知家屬前來領回。

家屬表示，邱母時常有夢遊的症狀，會在其家人皆熟睡情況下，獨自開門外出。看見母親安然無事才終於鬆了口氣，也很謝謝員警花費不到1小時便將母親尋回，才沒有讓其走進深山或海邊導致憾事發生，邱先生相當讚嘆員警的效率，直說有警察在真好！

成功分局長蘇偉荃表示，分局轄內多山區與海岸地段，若因夢遊而誤闖將會易發生危險與增加救援難度。如有類似情況的家人對於其動態及起居，應多加留意，可於住宅門口加設鎖具，或感應式警鈴裝置避免其自行外出時無人知曉。



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