午後大雷雨路面積水　桃園八德警冒雷殛危險交管維護安全

▲2日午後大雷雨，造成桃園八德區部分街道淹水，四維派出所員警冒著大雨與雷殛危險指揮交通。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

北台灣2日午後下起大雷雨，其中桃園市八德區不少街道出現積水現象，部分街道積水盈尺，四維派出所員警冒著大雨與雷殛危險，穿著雨衣指揮交通或管制積水過深道路，避免車輛行人誤闖發生危險，所幸在下午5時過後，雨勢暫停積水退去，沒有發生災情，交通逐漸恢復正常。

八德警分局指出，今天下午3時許突然下起午後對流雨，中間夾著閃電與雷殛，16時左右，八德區部分街道開始積水，積水較深處多達25至30公分，四維派出所員警幾乎全員出動，針對淹水較深處如建國路、同和路等道路擺放交通錐管制，並在路口以警車停放提醒用路人與行人改道，避免發生危險。

▲2日午後大雷雨，造成桃園八德區部分街道出現積水現象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局表示，為避免八德地區易淹水地區發生災情，分局將視後續狀況，加派員警管制指揮道路交通，必要時聯繫區公所工務課等單位到場協助，也提醒用路人留意行車路線與安全，所幸警方及時交管，沒有發生嚴重災情意外，下午5時30分雨勢停歇，積水逐漸退去。

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