「鸚鵡」明天就掰了！迎風面三區有雨　下週熱5天再變天

▲花東、屏東明日偶有陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風「鸚鵡」持續往西北西移動，預計明日進入中國大陸後消散。中央氣象局表示，明日清晨時段，高屏、台東地區需留意短暫陣雨，受颱風外圍環流影響，迎風面的台東、花蓮、屏東偶有陣雨，各地都可能出現午後雷雨。另週一到週五天氣穩定，不過週末恐有鋒面靠近，水氣將增。

氣象局預報員王品翔表示，明日白天各地都是多雲到晴，由於風力弱、日照強烈，氣溫將會比較炎熱，另因水氣較多，午後雷雨會較明顯，各地都可能出現陣雨或雷雨。

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▲颱風「鸚鵡」明日登陸大陸後就會消散。（圖／氣象局提供）

王品翔表示，週一到週五整體風場以西南風為主，南部地區清晨時因西南風與陸風輻合作用，沿海對流影響可能有局部短暫陣雨，白天則是多雲到晴，週一水氣稍微多一點，各地都有機會下起午後雷雨。

王品翔指出，週二到週四水氣減少，午後僅山區或近山區平地會有午後雷雨，週五、六西南風增強，中南部清晨降雨機率提高，且範圍擴大，從南部到中部沿海平地都有下雨機率，其他地區則有午後雷雨。氣溫方面，各地高溫約33到35度，中南部內陸、近山區、東部縱谷、大台北盆地則可能有36度高溫。

▲下週各地都是炎熱天氣。（圖／記者屠惠剛攝）

王品翔表示，目前有一道鋒面在台灣北邊海面，不過靠近的時間、影響程度都還需要再觀察。臉書專頁「天氣即時預報」指出，明日各地炎熱，台東、花蓮、屏東偶有陣雨；西半部、雙北、宜蘭有午後雷雨；離島則是全天好天氣。

天氣即時預報表示，梅雨季似乎還有一點點死灰復燃的跡象，依照最新的氣象模擬顯示，下個週末鋒面可能很靠近台灣，如果真的如同預測，那麼就將迎來梅雨季的「最後一波」鋒面。