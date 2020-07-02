【廣編】ROG玩家共和國攜手電音才子「Alan Walker」跨界合作　量身訂製ROG Zephyrus G14限定版

▲ROG玩家共和國為其量身打造「ROG Zephyrus G14」Alan Walker限定版，完美揉合「ROG、音樂風格、潮流文化」三大元素。

圖、文／ASUS提供

ROG玩家共和國宣布攜手全球知名電音才子Alan Walker跨界合作，將於今夏陸續發表「ROGｘAlan Walker」形象影片與幕後花絮，並搶先曝光Alan Walker最新單曲，專為Alan Walker量身訂製「ROG Zephyrus G14」限定版。

ROG玩家共和國以「天生無懼」品牌精神穩居電競領導品牌地位，曾與Hans Zimmer、A$AP Rocky與Sabrina Carpenter名人合作，並為《絕地求生M》、《死亡擱淺》等知名遊戲創作主題單曲的Alan Walker表示，「這次相當興奮能與ROG玩家共和國合作，期待建立更深刻的連結與共鳴。」

ROG玩家共和國為其量身打造全球兩台的「ROG Zephyrus G14」Alan Walker限定版，完美揉合「ROG、音樂風格、潮流文化」三大元素，並於機身雷射雕刻「ROGｘAlan Walker」，更為其訂製代表電音文化的螢光綠外盒、純白色系筆電包專屬配件；全球首款搭載ROG動態編程LED顯示器（AniMe Matrix™），能將動畫與音訊視覺化，讓每個音符以栩栩如生的圖案躍然眼前。

「ROG Zephyrus G14」 Alan Walker限定版搭載最新七奈米AMD® Ryzen™ 9八核心處理器、NVIDIA® GeForce® RTX™ 2060顯示卡，並內建通過PANTONE® 認證的14吋120Hz IPS級窄邊框螢幕與四顆搭載Dolby Atmos技術的揚聲器，提供順暢零延遲的遊戲畫面，更具備5.1.2聲道虛擬環繞音效，隨時坐享劇院級的視聽娛樂饗宴。

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