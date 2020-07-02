海巡查案裝GPS遭判刑定讞　檢察總長提非常上訴遭駁回

▲查案偷裝GPS遭判刑定讞，檢察總長提非常上訴也遭駁回。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者吳銘峯／台北報導

海巡署南巡局士官長王育洋為了查緝私菸，2014年將GPS衛星定位追蹤器偷裝在當事人貨車底盤，監看貨車行蹤，遭控妨害秘密罪嫌。王男最後遭判拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年定讞。檢察總長認為此乃偵查上必要行為，不應遭判刑，因此提出非常上訴。但最高法院不認同，2日駁回非常上訴。

本案因王男查獲蕭姓男子駕駛某公司的貨車載運私菸，為查緝該公司名下車輛有無走私情形，王男遂於2014年6月28日，將一部GPS衛星定位追蹤器裝設在該公司名下、由陳姓男子使用的貨車底盤，竊錄該貨車行蹤等資訊，7天後王男取回追蹤器時，被陳男察覺報警提告。王男遭「妨害秘密罪」起訴後，一審判處王男拘役40日，二審改處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，案件上訴第三審，最高法院2017年12月間駁回上訴，判刑定讞。

案件定讞後，檢察總長認為本案適用法令有疑義，包含GPS蒐證他人行車之活動乃「公開的活動」，並非刑法第315條之1之他人「非公開活動」。另外本案被告以GPS蒐證，並非「無故」竊錄，係為偵查之目的。再者，GPS證是任意偵查，並非強制偵查，因此提出非常上訴。

但最高法院審理後，認為檢察總長提出的乃是「個案法律見解」，並非「確定事實所援用之法令」有疑義；此外，非常上訴意旨引據學理之見解及外國司法實務運作情形，又與本案無關，因此最高法院認為非常上訴無理由，駁回非常上訴。