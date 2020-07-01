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前桃園縣長吳志揚機要秘書鄒德道涉貪　二審輕判2年

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▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲鄒男護航廠商，收賄205萬元，二審獲得輕判。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前桃園縣長吳志揚的隨行機要秘書鄒德道，2013年間協助投資客喬土地，申請將農地變更為工業用地「楊梅仁美產業園區」，並私下收受100萬現金及BMW進口車。案經檢方提起公訴後，一審將他判刑7年6月。案經上訴，高院1日二審宣判，因他坦承犯行又繳回犯罪所得205萬元，高院輕判2年、褫奪公權5年，並宣告緩刑5年，須於判決確定後繳交公庫100萬元。可上訴。

判決指出，鄒男於2010年1月1日至2014年4月11日擔任桃園縣工商發展投資策進會（現改制桃園市工商發展投資策進會）編內幹事，負責轄區廠商服務、配合聯繫縣府各局處室向，並派駐縣長室擔任隨行機要秘書，肩負接待、處理各項選民服務等工作。

當時鄒男住在楊梅區的黃姓友人發現當時楊梅市仁美段，可依《產業創新條例》將農地申設產業園區轉編為工業用地，成功投資將可獲得暴利，因此研議由黃男負責與鄒德道建立聯繫管道，另2名同夥則負責整合土地，並說服其他金主參與投資。黃男即與鄒男密切聯繫，希望藉由鄒男在縣府內動手腳，讓土地申請案儘速過關。

期間黃男為了答謝鄒男協助，還特別贈予BMW轎車與100萬元作為酬金，鄒男還先行告知喜歡的車款、顏色；為了避免被抓包，鄒男還先將車子登記在友人名下。但土地申請案最終仍未過關，檢調單位也鎖定鄒男，提起公訴。

一審法院審理時，鄒男坦承犯行，還在庭訊中指出，黃男請託他不只這件案子，他處理得黃男很滿意，某次黃男說「我自己開BMW，要不要也送你一台」，他一時貪心就答應，但事後覺得有違法之虞，所以才將車輛登記在友人名下。一審法院認定他犯《貪污治罪條例》「不違背職務收受賄賂罪」，判刑7年6月、褫奪公權3年。

案經上訴，高等法院二審於1日宣判，高院認為鄒男坦承犯罪又繳回犯罪所得205萬元，又考量他未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，素行尚可，並非慣犯，正值青壯，有3名幼子，目前有正當工作，家庭支持完整，對於前無犯罪紀錄，一時禁不起誘惑，觸犯重罪而坦白承認之人，准依所請給予法律上一次寬諒的機會，依刑法第59條規定，遞減其刑，最後輕判2年、褫奪公權5年，另外還宣告緩刑5年的自新機會，並要求鄒男於判決確定後，繳交公庫100萬元。可上訴。

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