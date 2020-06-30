超狂冠軍紅燒牛肉麵　近2個月在東森熱賣12.4萬碗

▲東森購物攜手台北晶華酒店獨家開賣晶華紅燒牛肉麵，近2個月內銷售總計超過12.4萬碗。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情帶動宅經濟起飛，連帶美食外帶、外賣市場也大幅成長，許多知名餐廳與飯店紛紛另闢銷售通路，開展新客源。東森購物看準「宅食」商機，攜手台北晶華酒店獨家開賣晶華紅燒牛肉麵，透過東森旗下電視購物及電商平台客群，自5月推出迄今，近2個月內銷售逾12,400組，總計超過12.4萬碗，相當於5.6座101大樓的高度，平均每日熱銷2,067碗，獲得消費者廣大好評、追加不斷。

有「牛肉麵界精品」之稱的晶華牛肉麵，曾榮獲2012年台北國際牛肉麵節三冠王，2015年美國有線電視網CNN推薦為來台必吃美食，更曾受邀紐約、上海、北京、香港、東京與九州等地展演國際美食活動，亦在國際航空中被列為貴賓室指定品項，深受眾多老饕推崇喜愛。

晶華酒店統計，全集團每月平均售出1萬碗牛肉麵，透過與東森購物合作，不僅拓展全新銷售通路、提升銷售業績，更接觸不同消費族群，刺激實體店面來客消費，也藉由東森購物便利舒適的消費體驗，導流實體店面消費者至線上購物，達到雙贏。

▲東森嚴選「晶華紅燒牛肉麵」，每組10包入，東森驚喜優惠價1,890元。

東森購物網觀察，今年上半年度生鮮與熟食業績大幅成長，除小家庭開伙採購生鮮食材與米麵雜貨外，食品料理包與熟食類等商品也越來越受消費者青睞，可見民眾在家享用美食的比例越來越高。而此次嚴選「晶華紅燒牛肉麵」，採用常溫包裝，選用上好澳洲牛腩條燉煮，湯頭的熬煮過程也遵循酒店的五星標準，以大量牛骨熬煮並加入多種辛香料，讓濃醇湯頭充滿豐富香氣，展現獨道好滋味。

東森購物表示，東森嚴選晶華紅燒牛肉麵組，每組10包入，東森價1,890元，搭配東森幣回饋30%，換算後平均每碗只要132元，獨家優惠價格與層層把關的好品質，上市後隨即受到廣大會員熱烈迴響，開賣當日銷售隨即破千組，緊急追加後又隨即售罄，兩個月內熱銷超過12,400組，總計超過12.4萬碗，平均每日賣出2,067碗，可見廣大會員對東森嚴選品質的肯定。

受大環境影響，民生消費習慣轉變，實體店家面臨結構轉型、開創多元通路，東森購物也助實體店家業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品，持續打造「最有溫度」的平台。東森多年經營，創新求變，不變的是對產品與服務的堅持，每一流程秉持「東森嚴選」的核心理念，層層管控，為消費者權益嚴選把關，站在顧客的立場，滿足顧客的需求，讓消費者享有最愉悅舒適的購物體驗。