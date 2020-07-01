免出門就能逛台中購物節！東森購物祭「台中之最」狂送5倍東森幣　滿500元再抽千萬豪宅

▲東森購物首度加入台中購物節陣容，7/1~7/10推出「台中之最」超殺優惠。（圖／翻攝自東森購物）

消費中心／綜合報導

在被新冠肺炎肆虐後，台灣人民靠著全民同心的防疫精神將疫情控制住，緊接著要面對的疫情過後的經濟復甦。為了刺激消費，台中市政府推出為期兩個月重磅計畫《第二屆台中購物節》，首度與東森購物合作，讓消費者能藉由線上消費購賣所需商品。台中市長盧秀燕表示，從7月1日到8月31日開始只要在台中消費滿500元或是在東森購物網站上進行消費，在台中購物節APP上登錄發票，就有機會獲得千萬精品豪宅。

第二屆台中購物節以「好吃！好玩！好買！好划算！好生活！」作為主旨，盧秀燕表示，購物節由市府編列預算，與企業合辦像是東森購物合作，提供非常優惠的獎品提供來台中的消費者進行抽獎，在這個充滿熱情的城市中，一定會玩得很開心、吃得開心、買得開心，甚至提供千萬豪宅的最大獎要讓大家「住得開心」，這就是台中市拼經濟的方法。

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▼東森購物祭出精選「台中之最」商品。

首度加入台中購物節的夥伴東森購物在7月1日到7月10日祭出「台中之最」超殺加碼優惠，將台中所有好吃、好網的商品一次網羅，讓消費者不必出門就能享受購物的樂趣。除了有5倍東森幣回饋，還有各種殺破盤的精選商品，如陳冠霖代言的SANSUI山水無刷馬達手持無線吸塵器、可在家健康料理的魔力家M19雙層防燙不鏽鋼美食鍋、日本NICOH磁吸式USB隨身果汁機以及夏日必備3入組折疊旅行手持風扇、吸入式三角光觸媒捕蚊滅蚊燈等超多商品，還能以最高15%的東森幣進行折抵，更有許多精選買一送一商品，等著大家來搶購，替荷包省省省。

此外，今年抽獎的商品總價值超過2千萬，包括天天抽電動機車、周周抽10萬現金、雙周抽汽車以外，7月底首波百萬現金大放送，在八月底活動最後更掀起高潮，抽出千萬精品豪宅。盧秀燕表示，只要先下載台中購物節APP後，將消費500元以上的發票掃描就馬能上登錄，在家裡就等著中獎，花個幾十元就有可能中豪宅，輕鬆晉升有房階級。

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▼東森購物與台中市政府攜手力推「第二屆台中購物節」，盧秀燕為了推廣與東森集團總裁王令麟一同介紹台中特色商品。（圖／記者徐文彬攝）