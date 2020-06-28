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台中購物節3天後登場　9大夜市人氣美食票選百項好禮等你拿

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▲台中購物節即將登場，市政府也同步舉辦夜市10大人氣美食票選活動。（圖／台中市政府提供）

▲台中購物節即將登場，市政府也同步舉辦夜市10大人氣美食票選活動。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

第2屆「2020台中購物節」將於7月1日熱鬧展開，台中市政府經濟發展局為推廣夜市美食小吃，加碼推出「2020食尚台中、夜市人氣美食大賞」票選活動，民眾只要到逢甲夜市等9大夜市消費，不但可參與千萬豪宅、汽機車和百萬元現金大抽獎，票選10大美食活動另外還有逾百項好禮等你拿，1次消費2次中獎，一舉兩得。

▲台中購物節即將登場，市政府也同步舉辦夜市10大人氣美食票選活動。（圖／台中市政府提供）

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經發局表示，2020台中購物節首站即是「2020食尚台中、夜市人氣美食大賞」票選活動，參與的9場夜市，包括逢甲夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路觀光夜市、忠孝路觀光夜市、昌平夜市、長億夜市、太原觀光夜市、旱溪夜市及大慶夜市（小旱溪夜市），攤攤「食」力堅強，民眾用Line帳號登入投票網站( https://ya7vote.com.tw/ )註冊會員，即可投票。

夜市內的攤商都是台中購物節優惠合作店家，民眾消費金額滿500元，就有3倍抽獎機會，包括千萬豪宅、4部汽車、62部機車和百萬元現金，台中購物節活動期間從7月1日至8月31日；此外，民眾還可以在夜市票選10大人氣美食攤商，在7月1日至31日完成投票者，即有機會將iPhone 11 Pro、SAMSUNG 43型4K HDR智慧連網電視、iPad 7平板電腦等超過百項好禮帶回家。

秘書處表示，市府在市政大樓惠中樓地下1樓、10樓及陽明大樓地下1樓設有員工餐廳，目前有9個餐飲櫃位，也都加入購物節的優惠商家，位在市政大樓的統一超商，在購物節期間更自行加碼，消費滿200元可參加抽獎，獎品包括電腦包、不沾炒鍋、氣炸鍋、寵物座墊、三明治機、禮券、咖啡等多項好禮，預計8月3日及9月1日抽出獎項，歡迎民眾多多利用振興券，來台中消費拿好康。

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