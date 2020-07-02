　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中購物節「抽豪宅送汽車」開跑！放大版小綠人5大商圈全力放送

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼盧秀燕歡迎全國民眾來台購物抽汽車和千萬豪宅 。（圖／ETtoday資料照）

▲▼盧秀燕歡迎全國民眾來台中購物消費，抽汽車和千萬豪宅。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

第2屆台中購物節活動開跑，交通局在逢甲、勤美、新光、大遠百及一中商圈等處號誌燈推出放大版小綠人，除了將燈箱變大更易辨識外，也運用可變式顯示屏宣傳購物節相關訊息，歡迎全國旅客來台中遊玩購物，抽千萬豪宅、百萬現金。

▲▼盧秀燕歡迎全國民眾來台購物抽汽車和千萬豪宅 。（圖／ETtoday資料照）

請繼續往下閱讀...

交通局長葉昭甫表示，一般的小綠人大小是20x20公分，為因應高齡化社會，將小綠人放大至30x30公分，視覺效果放大一半，並加入LED顯示屏，透過可變式螢幕宣傳交通安全，首波優先設置在醫院附近。

▲市府在各大商圈的號誌燈全力行購物節。（圖／台中市政府提供）

▲▼市府在各大商圈的號誌燈全力宣傳購物節。（圖／台中市政府提供）

這次為了配合市府宣傳購物節活動，交通局將放大版小綠人及顯示屏擴大設置在人潮眾多的商圈，包括逢甲商圈（逢甲路／福星路）、勤美商圈（公益路／公館路）、新光／遠百商圈（市政北七路／惠來路）、一中商圈（三民路／育才路）等。

▲市府在各大商圈的號誌燈全力行購物節。（圖／台中市政府提供）

葉昭甫說明，購物節活動期間，台中市iBike單車後方也會全力宣傳，鼓勵更多人騎iBike參與購物節。

經發局表示，為了行銷台中購物節，天天抽電動機車、週週抽10萬元現金、雙周抽汽車、8月還加碼抽百萬現金、8月底抽精品千萬豪宅。

經發局說明，去年首屆購物節的千萬豪宅大獎，因為是不動產公會額外贊助豪宅稅金，因此豪宅中獎人不用額外繳稅，今年豪宅得主就得依照中華民國稅法規定繳交中獎稅。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
消防員私抄17歲報案少女電話約出性侵　她輕生16次獲救..難
老公7年來「駕駕駕1次都2hrs」！妻下面爛掉炸血…醫一問心
陸連續30天洪水預警！社區急警告「4樓以下居民做好準備」1/
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

振興三倍券「不用白不用」　地方臉書社團版主：用在民生消費較實際

3hrs通關出境、登機又入境　60旅客「松機偽出國」嗨翻：終於又出國了

台中購物節「抽豪宅送汽車」開跑！放大版小綠人5大商圈全力放送

穿娃娃鞋走到腳痛！男友眼尖「妳怎麼外八」暖翻　下秒讓拖鞋：我跟妳換

水逆＋火星刑剋超慘烈！12星座「一週運勢」曝...金牛、天蠍要注意交通安全

379萬外國人不能來⋯觀光產值蒸發1516億！5個月內「20家旅行社倒閉」

「白衣正妹健身」舊片靠優質演算法爆紅！　拉近一看竟是國民初戀

指考台大身障考場嗜睡症、猝睡症考生　監考師加碼「喚醒」服務

五福裁員上百人⋯林佳龍：沒有失業潮！7月底再「砸130億」推紓困3.0

搶12億威力彩「最夯包牌法」曝光！這3號最會中　020932超冷

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

最愛豆漿先生！白汪搖尾討親親 飼主無奈：你到底是誰家的狗？

警攻堅緝捕重犯「離死神0.1秒」　棉被掀開...見3把長短槍全上膛！

《命中》邢昭林生病強吻：我就是想親你！　梁潔「受傷卻忘不了」罵自己：我真他X的賤！

振興三倍券「不用白不用」　地方臉書社團版主：用在民生消費較實際

3hrs通關出境、登機又入境　60旅客「松機偽出國」嗨翻：終於又出國了

台中購物節「抽豪宅送汽車」開跑！放大版小綠人5大商圈全力放送

穿娃娃鞋走到腳痛！男友眼尖「妳怎麼外八」暖翻　下秒讓拖鞋：我跟妳換

水逆＋火星刑剋超慘烈！12星座「一週運勢」曝...金牛、天蠍要注意交通安全

379萬外國人不能來⋯觀光產值蒸發1516億！5個月內「20家旅行社倒閉」

「白衣正妹健身」舊片靠優質演算法爆紅！　拉近一看竟是國民初戀

指考台大身障考場嗜睡症、猝睡症考生　監考師加碼「喚醒」服務

五福裁員上百人⋯林佳龍：沒有失業潮！7月底再「砸130億」推紓困3.0

搶12億威力彩「最夯包牌法」曝光！這3號最會中　020932超冷

藍寶堅尼打造4,000匹「海牛」遊艇下水啦！售價不要問，很可怕

日本9.0地震吞沒福島核電廠！《福島50英雄》還原災難現場

驚！彰化阿公耳朵抽痛以為中耳炎　竟罹口咽癌第3期　

世界最大鯊魚的神秘被發現！　眼球上竟佈滿「牙齒」

全球首富貝佐斯身價破5兆！　比離婚前還更有錢

移民署推動「逾期外國人」自行投案　3個月「投案+查緝」破萬人

前瞻二期預算通過！　後續4年再編4200億經費

陸駐英大使劉曉明：英國粗暴干涉中國內政「立即停止插手香港！」

高以翔遺作「最後一幕最暖鏡頭」留給他！　劇組巧藏12字催淚道別

盜男神照約砲！他騙「戴眼罩」運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰：噁心肥宅

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

丈夫公事包暗藏隨身碟　人妻一看傻眼

搶12億威力彩頭獎　這3號最會中

登記結婚「80盒喜餅就好」　準婆婆：笑死人

果汁店爆爭議？外送員送達遭冷回「沒訂」

新竹市第45萬人誕生　獲市價70萬房車

逾500機車族起義「要公路總局償命」

自然課種空心菜！小學生「帶一根」回家煮

新冠疫苗研發露曙光　2家將人體試驗

強對流來襲　天氣偏熱雨後涼

威力彩上看12億！　3星座發橫財

更多熱門

相關新聞

東森購物X台中購物節祭超殺優惠

東森購物X台中購物節祭超殺優惠

台中市政府推出為期兩個月重磅計畫《第二屆台中購物節》，首度與東森購物合作，讓消費者能藉由線上消費購賣所需商品。台中市長盧秀燕表示，從7月1日開始只要在台中消費滿500元或是在東森購物網站上進行消費，就有機會獲得千萬精品豪宅。

盧秀燕籲環保署不要淪為中火打手

盧秀燕籲環保署不要淪為中火打手

盧秀燕：我提案的減煤公投也有800多萬人支持

盧秀燕：我提案的減煤公投也有800多萬人支持

中火前數百人反對重啟機組　彰投縣長痛批蔡政府

中火前數百人反對重啟機組　彰投縣長痛批蔡政府

環保署千字文回擊中市府：破壞法治運作

環保署千字文回擊中市府：破壞法治運作

關鍵字：

盧秀燕台中購物節小綠人

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

東區ZARA前車震　下場曝光

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

連體姊妹花下海游泳　路人全看傻

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

更多

最夯影音

更多
半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田
巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面