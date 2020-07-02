台中購物節「抽豪宅送汽車」開跑！放大版小綠人5大商圈全力放送

▲▼盧秀燕歡迎全國民眾來台中購物消費，抽汽車和千萬豪宅。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

第2屆台中購物節活動開跑，交通局在逢甲、勤美、新光、大遠百及一中商圈等處號誌燈推出放大版小綠人，除了將燈箱變大更易辨識外，也運用可變式顯示屏宣傳購物節相關訊息，歡迎全國旅客來台中遊玩購物，抽千萬豪宅、百萬現金。

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交通局長葉昭甫表示，一般的小綠人大小是20x20公分，為因應高齡化社會，將小綠人放大至30x30公分，視覺效果放大一半，並加入LED顯示屏，透過可變式螢幕宣傳交通安全，首波優先設置在醫院附近。

▲▼市府在各大商圈的號誌燈全力宣傳購物節。（圖／台中市政府提供）

這次為了配合市府宣傳購物節活動，交通局將放大版小綠人及顯示屏擴大設置在人潮眾多的商圈，包括逢甲商圈（逢甲路／福星路）、勤美商圈（公益路／公館路）、新光／遠百商圈（市政北七路／惠來路）、一中商圈（三民路／育才路）等。

葉昭甫說明，購物節活動期間，台中市iBike單車後方也會全力宣傳，鼓勵更多人騎iBike參與購物節。

經發局表示，為了行銷台中購物節，天天抽電動機車、週週抽10萬元現金、雙周抽汽車、8月還加碼抽百萬現金、8月底抽精品千萬豪宅。

經發局說明，去年首屆購物節的千萬豪宅大獎，因為是不動產公會額外贊助豪宅稅金，因此豪宅中獎人不用額外繳稅，今年豪宅得主就得依照中華民國稅法規定繳交中獎稅。

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