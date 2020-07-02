▲ 碰！屋頂水泥塊恐掉下來，基隆富貴市場鑒定為「海砂屋」將封樓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

使用40多年，基隆富貴市場1樓有52攤商營業，但是4樓舊里民會堂鋼筋裸露，天花板水泥掉落、漏水嚴重，已封閉多年；近日基隆市府鑒定為「海砂屋」，市府公告9月1日起全棟封閉停止使用。攤商得知後相當無奈，希望整修能儘快修好，攤商說「叫他們怎麼活下去，都賣3、40年了」。

富貴市場賣雞鴨、豬肉、魚肉、蔬果等共有52攤位，每天還是有很多民眾進出購買，4樓日前有水泥塊掉落，幸好沒有砸到人，十分危險，萬一有買菜民眾被砸到，後果不堪設想。所以基隆市府公告決定要封樓。

富貴市場主委江麗雲說，市府作為太突然，攤商要怎麼活下去？市府應該要有妥善的安頓計畫。她在這裡做賣40多年了，顧客都在這裡，市府應該要整修，而不應該拆掉重建。

▲ 基隆富貴市場鑒定為「海砂屋」，4樓日前有水泥塊掉落。

基隆市議員藍敏煌說，9月確定要封，立意良善，但攤商權益也要兼顧，他2日到市場了解，希望暫緩封閉，讓攤販有時間因應，雖然有配套措施，但要轉到其他市場，攤商認為太遠，顧客不會到那麼遠的地方買菜。

基隆市產發處市場及商業發展科長龔強說明，經建築師鑑定，建議封閉停止使用，市府為保障民眾安全，封閉這棟大樓；也開放所有公有市場閒置攤位，攤租也有2到4個月的減免，保障攤商的權益。

信義里長江添丁說，現正防疫期間，也沒有紓困，目前要把攤販趕走封樓，沒有配套安置措施，市府太不近人情，攤商生計將陷入困難，他建議延緩。

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▲ 攤商得知後，「叫他們怎麼活下去，都賣3、40年了」。