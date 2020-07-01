▲ 基隆配合防疫新生活，今夏打造防溺「樂游趣」熱力登場。（圖／基隆市政府教育處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

天氣日趨炎熱，配合防疫新生活，為即將到來暑期戲水旺季，基隆市政府教育處力推「打造防溺樂游趣，防疫＋0、再升級」暑期水安政策，今年暑假，首度開放民眾不需持任何證件，即可享門票優惠入場，票價最低5折。副市長林永發表示，暑假將到，七、八月是最熱也是大家最喜歡去海邊或水域，大手牽小手，家長陪著小孩，注意水域安全。

教育處處長林祝里表示，市府與各大泳池業者協調後，今年暑假，首度開放民眾不需持任何證件，即可享門票優惠入場，票價最低5折，泳池業者另外也針對暑假期間開出不同級數親子游泳等課程，希望藉由基礎游泳能力教學（浮板打水、韻律呼吸、水母漂）、水中自救能力等親子課程，大手拉小手，一同享受沉浸水中快感。

▲ 基隆市政府教育處力推「打造防溺樂游趣，防疫＋0、再升級」暑期水安政策。

林祝里說，在海域活動安排上，由建德國中2020年度海洋獨木舟／SUP體驗營、八斗高中2020年浮潛體驗營，率先展開一連串海域活動體驗，兩校各辦理6梯次，每梯次報名人數上限為30人，共計12梯次360人。

教育處今年結合體育署運動i臺灣計畫，與國立海洋大學共同辦理特色水域活動「夏季歡樂，親子同舟遊」，從7月11日至7月15日，每日2梯次，每梯次最多60人，歡迎5歲~60歲的大小朋友報名參加，相關報名資訊可逕洽FB潛能無限～探索海洋粉絲團網頁：https://reurl.cc/GVRO23。

▲ 鼓勵家長帶小朋友到安全且有救生員的水域戲水之外，同時期盼透過參與營隊能增強學生基礎防溺自救能力。

除鼓勵家長帶小朋友到安全且有救生員的水域戲水之外，同時期盼透過參與營隊能增強學生基礎防溺自救能力，同時體驗獨木舟輕艇運動，讓學生有多元管道可以戲水、親水，給各位小朋友一個有趣且豐富暑假，詳細活動時間地點可至「基隆市運動i臺灣計畫」臉書粉絲專頁查詢：https://goo.gl/k4JMFS。

此外，平常就關注環保議題民眾，市府也在今年結合海大海洋保育在地守護計畫，辦理多場有關「淨海活動−深潛海廢鬥士」等活動，凝聚、集結在地環保人士，善用自己專長，守護著這片海洋，成為孩童好榜樣，歡迎有興趣的民眾可以搜尋FB臉書「深潛海廢鬥士−讓珊瑚呼吸、讓魚兒悠游」網頁查詢資訊。活動訊息公布教育處網站及臉書粉專網址：https://goo.gl/MvmQvE。

▲ 基隆市政府教育處每年推動學生防溺，暑假期間每週三及週六執行水域進行聯合巡查。

教育處每年推動學生防溺不遺餘力，與校外會及市府各單位於暑假期間每週三及週六執行水域進行聯合巡查，地點包含石公潭水域、外木山澳底沙灘與中山及安樂區海岸線、友蚋溪、海大貯木池、和平島公園、長潭里垃圾場防波堤及中正區海岸線等地，市府循往例，至潮境公園潮間帶及大坪海岸、富民親水公園等三處水域打卡熱點，向民眾宣導水域安全相關知識如「防溺五步」、「救溺十招」，告知民眾應在安全水域戲水。

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