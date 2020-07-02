女雙腿被夾電梯縫隙！　自動上升「摩擦3層半」噴血哀號...鄰目睹嚇：骨頭都露出了

▲婦人雙腿被卡在電梯縫隙與大樓夾層間，從6樓升到9樓半，不斷大喊求救。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

上海楊浦區一位61歲王姓婦人6月24日晚間搭乘電梯時，不小心被高起的地面絆倒，這時電梯突然自動往上升，她的雙腿被在卡縫隙中，硬生生夾住摩擦3層半才停下，當場骨頭外露血流不止。社區物業經理則表示，電梯才剛剛維修保養，還在調查怎麼會發生事故。

綜合陸媒報導，王阿姨的妹妹表示，當天王阿姨帶著2包垃圾從6樓準備下樓倒垃圾，沒注意到電梯轎廂高度比地板高，不小心就跌倒在地，但還來不及站起來，電梯在門沒關的情況下開始上升。

王阿姨雙腳被卡在電梯縫隙中，從6樓一路拖曳到9樓半，痛得她不斷大喊求救。小區物業經理劉先生透露，趕到現場的時候，阿姨坐在電梯裡，在9樓往上20、30公分的位置，雙腿被夾在裡面，不斷出血。

一名鄰居何阿姨透露，和一名物業的人一起坐計程車去了長海醫院，當時看到王阿姨情況非常嚴重，一隻腳擠壓得很嚴重，右腳的腳背肉都翻開來了，能看見骨頭了，兩隻膝蓋處也都是血。

王阿姨的兒子透露，媽媽的右腳掌受到嚴重擠壓，腳掌骨頭外露、皮肉嚴重外翻，雙膝蓋皮肉嚴重外翻，骨頭外露，醫生透露由於右腳踝很大一塊已經缺失，情形不樂觀，肯定沒有辦法恢復成正常人，能否保住雙腿要看之後手術情況。

劉先生表示，事發前剛剛全部完成了保養檢查，近段時間並沒有發生過故障，感到現場時，電梯轎廂與地面沒有錯位，在一個平面上，所以好多人也都想不通是怎麼發生的事故。目前還在調查當中。

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