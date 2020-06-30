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搭電梯好心幫開門！8歲男童遭綁走「毒打渾身血」　兇嫌母道歉：給我孩子機會

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▲8歲男童遭17歲陌生少年凌虐毒打。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

圖文／CTWANT

好心按住電梯等待後面的人，沒想到居然會被打成重傷，走門關前走一遭。大陸四川成都近日發生恐怖攻擊事件，一名8歲張姓男童遭17歲少年擄走毒打，被發現時倒臥在停車場、渾身是血，頭部、身體多處重傷。對此，17歲少年母親出面道歉，希望大家可以給孩子重新做人的機會。

綜合陸媒報導，男童25日晚上8時多搭乘電梯要回家，沒想到好心停下來等後面17歲少年，結果竟慘遭毒打。從監視器可以看到，17歲少年很早就尾隨在男童後方，一進電梯就先勾住男童的脖子，朝男童不斷猛打，還將人強行拖到停車場。

▲男童全身是傷、滿身鮮血躺在地下室。

男童家屬聲淚俱下表示，雙方根本不認識，不明白為何下手如此惡毒，不管對方有沒有病，都要他接受法律制裁。對此，17歲少年母親出面道歉，「可以盡力彌補錯誤，希望男童家屬可以給我這個失敗的媽媽一個機會，也給我孩子重新做人的機會。」

警方表示，男童被住戶發現時渾身是血，倒在地上奄奄一息，頭部及身體有多處擦挫傷，幸好經過治療，目前已無大礙。至於動手傷人的17歲少年，已被依法刑事拘留，詳細犯案動機還要再調查釐清。

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