8歲男搭電梯被綁走！遭陌生男「凌虐毒打」　滿身鮮血拋棄在地下室

▲8歲男搭電梯被綁走，遭陌生男凌虐毒打。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸四川成都25日發生一起嚴重傷人事件，一名8歲男童在住家大樓搭乘電梯時，好心按下「開門」等遠處一名陌生男子進來，不料對方進入電梯後竟動手把他綁到地下室，直到當天深夜才被其他住戶發現，他全身都是傷口、滿身鮮血躺在地上奄奄一息。

綜合大陸媒體報導，事件發生在25日晚間8時30分許，8歲男童在成都某社區大樓搭乘電梯，在電梯門即將關閉時，看見外面一名白衣男子想進電梯，就順手按下「開門」等待對方進來。

監視畫面可以看見，白衣男進入電梯後，兩人根本沒有交流，但他卻突然動手綁人，從後方勾住男童脖子，待電梯在某樓開門後，直接把男童拖出電梯。

由於電梯外面沒有裝設監視器，無法得知後來男童遭遇了什麼，直到當天深夜才有其他住戶發現，男童全身是傷、滿身鮮血躺在地下室，嚇得住戶立刻打電話報警。

▲成都警方26日凌晨成功逮捕犯案的張姓男子。（圖／翻攝自微博）

成都市警方表示，他們趕到後立刻將男童送醫治療，男童經治療後情況穩定，但仍在加護病房（ICU）住院觀察。警方透過監視畫面追查，於26日凌晨逮捕犯案的17歲張姓男子，對於兩人是否有過嫌隙、張男犯案動機等，有待進一步釐清。

男童家屬表示，孩子與張男確實不認識，男童平時很乖、很有禮貌，當時電梯門都已經關了，還是男童主動等待，才讓張男有機會進電梯，「結果放了一個惡魔進來。」